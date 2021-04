Robert Ven valmiina olympiakarsintaan – "Ongelmia ei ole ollut"

Hämeenlinnan Soutajien Robert Ven on valmiina, kun maanantaina Italian Varesessa alkaa taistelu viimeisistä Euroopan maanpaikoista Tokion olympialaisiin. Miesten yksikön (M1X-luokka) 2000 metrille valmistautuva 30-vuotias hämeenlinnalainen on jälleen koko talvikauden harjoitellut Italiassa ja alla on hyvätasoisia harjoituskisoja. Kisojen alla hän kertoi Hämeen Sanomille viime hetken tunnelmiaan ennen maanantaina alkavaa kolmipäiväistä karsintaa. – Ihan hyvin on mennyt, valmistautuminen on sujunut…