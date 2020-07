Roosa Naula kohensi kiekkoennätystään – Janakkala Games avattiin hienossa kesäsäässä

Perinteinen yleisurheilun Janakkala Games avattiin perjantai-iltana hienossa kesäsäässä ja Liinalammen kentällä kilpailivat vanhimmat nuorten sarjat 17–19-vuotiaat sekä aikuisurheilijat sarjoissa 30–50-vuotiaat.

Illan ykköslajeja oli ennakkoon N19-kiekonheitto, vaikka Janakkalan Janan tilastokärki Sanni Kuparinen puuttuikin kotikisoista.

Odotukset eivät pettäneet, sillä tilastokakkonen Roosa Naula kiskaisi ennätyksensä 48,16 ja kaksi muutakin heittoa kantoivat yli 47 metriä. Tuloksellaan Turun Urheiluliiton heittäjä on naisten tilastossa yhdestoista.

– Hyvä kisa ja hyvät olosuhteet. Ennätys tuli, mutta piikki jäi puuttumaan. Tavoitteena oli rikkoa 50 metrin raja, mutta ei mennyt vielä. Kauden tavoitteena ovat oman ikäluokan SM-kisat. Meillä on ollut Kuparisen Sannin kanssa kisat senttipeliä. Ja Kalevan kisoissa kotikentällä Turussa tavoitteeni on päästä finaaliin, Naula kommentoi.

Janan värejä puolusti toiseksi sijoittunut Nilla Rättyä, jonka tasaisen sarjan paras kaari kantoi 40,66. Ennätys tältä kaudelta on tasan 42 metriä.

– Sarja oli ok, perussuorittamista ja taso on vakiintunut yli 40 metriin. Ennätys on parantunut tällä kaudella puolitoista metriä ja siihen olen tyytyväinen. Kemin SM-kisoihin on kuukausi aikaa ja sinä aikana kisailen ja haen treeneissä hyvää rytmiä. Metri pari lisää ennätykseen voisi SM-kisoissa tulla, arvioi Rättyä, joka kuulassa paransi ennätyksensä lukemiin 11,56.

Janan miesten pikaviestijoukkueessa SM-viesteihin tähtäävä Juho Rönkä juoksi 200 metriä aikaan 23,75.

– Ennätykseni 22,61 on viiden vuoden takaa. Vasta huhtikuusta olen päässyt kunnolla treenaamaan takareisin vaivan jälkeen ja kyllä tämä tästä kauden aikana vielä paranee paljon. Porvoossa satanen meni jo myötätuulessa 11,13, 22-vuotias Rönkä kertoi.

Hämeenlinnan Tarmon Ida-Sofia Simola juoksi N19-800 metrillä toiseksi (2.27,99) ennen Forssan Salaman Alisa Pennasta (2.29,36). Voittoon kiri Porvoon Akilleksen Carla Jalkanen (2.27,80).

N17-satasella tarmolaisista Erika Välkkynen oli neljäs (13,05) ja Moona Mäkelä viides (13,30) sekä Janan Lotta Jalonen seitsemäs (13,69). Nopein oli Espoon Tapioiden Minea Fogelholm (12,39).

Noin tunnin palautuksella Välkkynen urakoi 200 metriä aikaan 27,06. Hänen ennätyksensä on 26,26.

– Olisi voinut mennä paremminkin, sillä lähiaikoina on tullut hyviä juoksuja. Satasella lähtö ei ollut niin terävä kuin yleensä. SM-kisoihin on vielä vähän auki, mitä matkoja juoksen, mutta ehkä myös 400 metriä satasen ja kahdensadan metrin lisäksi on mahdollinen, Välkkynen pohti.

Aikuisurheilijoista Toijalan Vauhdin Lauri Laasala on miesten kuulatilaston kahdeskymmenes ennätyksellään 13,29. Liinalammen kentällä 7,26 kilon rautapallo lensi lukemiin 13,03.

– Nelisen vuotta olen vasta tätä harrastanut. Akaan kaupungin mestaruuskisoista se lähti, siellä kylän miehet ovat perinteisesti mitelleet ja kun kuula lensi hyvin, niin kaverin houkuttelemana aloin kilpailemaan. Kehitystä tapahtuu koko ajan ja syyskuun SM-kisoissa tavoittelen ennätyksen parantamista ja taistelen kullasta, Laasala tuumasi.

M50-kuulakisan (6kg) voitti Porin Urheiluveteraanien Mika Parkkali tuloksella 14,82. Ennätys parin vuoden takaa on 15,03 ja ensi vuonna tavoitteena on rikkoa M55-suomenennätys 14,57.