Rovanperä pääsee Kreikan rallin päätöspäivään puolen minuutin johdossa

Kalle Rovanperä lähtee johtoasemasta Kreikan MM-rallin päätöspäivään. Toyota-tallissa kilpaileva Rovanperä johtaa kilpailua 30,8 sekunnilla ennen sunnuntain kolmea erikoiskoetta.Sunnuntaina Kreikassa ajetaan kolme erikoiskoetta, joilla on mittaa hieman alle 70 kilometriä. Vaikka ero on tuntuva, ei liikaa voi varmistella.– Ei tosiaan voi vain körötellä. Näyttää siltä, että täällä on oltava tosi raju ajotyyli, pitää hyökätä paljon. Jos…

Haluatko lukea koko artikkelin? Tilaa digi ja pääset lukemaan kaikki Hämeen Sanomien jutut. Digi 3kk vain 5,49e/kk! Olen jo tilaaja