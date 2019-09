Rugbyn SM-taistot tasoittuvat, mutta valtikka on taas Helsingissä – Fitness-gladiaattori löysi lajinsa rugbysta

Jyväskylä Rugby Club lähti kahden joukkueen, miesten ja naisten, voimin Hämeenlinnaan rugbyn SM-sarjojen finaalitapahtumaan. Molemmat runkosarjat voittanut Jyväskylä joutui kuitenkin pettymään, kun rugby-valtiuuksia juhlivat jälleen helsinkiläiset.

Miesten hallitseva Suomen mestari Warriors Rugby Club ei runkosarjassa Jyväskylälle mahtanut, mutta finaali oli helsinkiläisten. Siitä huolimatta, että keskisuomalaisten kapteeni Mauno Konttila punnersi ottelun aluksi tryn ja JRC eteni onnistuneella lisäpistepotkulla 7–0-johtoon.

Puoliaikaan mennessä Warriors vaahtosi 24–7-lukemat. Toisella jaksolla Jyväskylän kiri jäi torsoksi ja Warriors uusi mestaruutensa pistein 32–14.

– Olemme aina finaalissa parhaimmillamme. Heillä oli pelottavan vahva alku, mutta he eivät saaneet paljon pisteitä. Taklasimme paljon ja hallitsimme peliä pitämällä palloa heidän puolellaan, totesi Warriorsin uusiseelantilaislähtöinen valmentaja Stuart Reynish .

Eniten pisteitä ottelussa latoi Warriorsin takapelaaja Kasperi Korhonen , joka potki 12 pistettä kahdella penaltylla ja kolmella konversiolla.

Reynish näkee, ettei SM-sarjassa saa enää mitään helpolla. Jyväskylä ja Warriors hävisivät kertaalleen kuuden joukkueen sarjan perälle jääneille Turulle ja Tallinna Kaleville.

– Tämä oli varmasti tasaisin SM-sarja ikinä. Kaikki joukkueet menevät eteenpäin. Yhtään helppoa peliä ei ollut, niin kuin ehkä ennen. Tuntuu, että muut joukkueet pelaavat parastaan meitä vastaan. Ensi vuodesta odotan vielä kovempaa.

Naisten SM-sarjan mestariksi palasi kahden välivuoden jälkeen Helsinki Rugby Club, joka oli pitkään kuskin paikalla suomalaisessa rugbyssa niin naisissa kuin miehissä. HRC nousi mestariksi tällä kertaa hieman yllättäen.

Hallitseva mestari Jyväskylä johti viimeisellä kymmenminuuttisella vielä 17–12, mutta Helsingin full-back Oona Tolppanen toi HRC:n toisella juoksumaalillaan tasoihin ja konversiolla 19–17-johtoon.

JRC:llä oli erinomainen mahdollisuus ottaa mestaruus lisäajalla, kun se sai penaltyn eli rangaistuspotkun alle 20 metristä, mutta joukkue päätti olla potkaisematta ja haki tuloksetta tryta eli juoksumaalia.

Nopea Tolppanen teki Helsingin 19 pisteestä 14. Joukkueen johtohahmolle mestaruus oli ensimmäinen 15 pelaajan rugby unionissa.

– Seiskarugbyssa olemme kyllä voittaneet kahdesti, mutta viime kaudella sain punaisen kortin välierässä. Sitä edellisellä kaudella jouduin polvileikkaukseen. Nyt karma ei kostautunut, kolme vuotta rugbya pelannut Tolppanen iloitsi.

– Meillä oli vielä alkukaudesta vaikeuksia saada pelaajia otteluihin, kun rugby on sen verran pieni laji. Sarjassa on nyt neljä hyvää joukkuetta ja Jyväskylällä hyvä ja iso kokoonpano.

Tolppanen tunnetaan paremmin fitness-urheilusta, -valmennuksesta ja televisiosta. Hän on tähdittänyt TV-kilpailu Gladiaattoreita Safiiri-nimellä. Urheilutaustaa löytyy SM-tasolta myös jalkapallosta. Tolppanen edusti FC Honkaa, kunnes polvivamma päätti uran seitsemän vuotta sitten.

– Jalkapallo vaati tosi paljon aikaa, ja sen uran jälkeen päätin opiskella. Kun sain opiskelut päätökseen, aloitin vihdoin rugbyn huomattuani, että tätä pelataan Suomessakin, Tolppanen kertoi.

– Löysin siis aikuisiällä lempilajini. Rugby sopii juuri minun ominaisuuksiini. Gladiaattoreissakin minulla oli tavallaan kotikenttäetu tämän ansiosta.

SM-finaalitapahtuman järjesti Kaurialan kentällä Linna Rugby Club, jolla ei tällä kaudella ollut omaa edustusjoukkuetta 15 pelaajan rugbyn SM-sarjajärjestelmässä. HäSa

Suuret tasoerot pitävät virolaiset SM-sarjassa

Kaurialan SM-finaalipäivän suvereeneimman voiton otti miesten SM-karsintaottelussa virolaisjoukkue Tallinna Kalev. SM-sarjan viimeiseksi niukasti jäänyt Kalev höykyytti 1. divisioonan voittajaa Kuopio Rugby Clubia peräti pistein 60–8.

– Ero on kyllä iso, mutta se kertoo pikemminkin siitä, ettei 1. divisioonassa ole totuttu tämäntyyliseen nopeampaan rugbyyn. Joukkue kehittyy, jos he sopeuttavat peliään ja harjoitteluaan SM-sarjan nopeuteen. Ensi vuonna Kuopio ehkä voittaa divisioonan puhtaalla pelillä ja taistelee noususta, arveli pelin jälkeen Kalevin päävalmentaja Chris Wallis .

Wallisin mukaan toinen syy, miksi Kalev pelaa juuri SM-sarjaa on, ettei Virossa ole rugbykilpailuja, Kalevia lukuun ottamatta hyvin vähän mitään toimintaa. Wallis itse on australialainen, mutta hänen äitinsä isä oli virolainen.

– Olemme ainoa 15 pelaajan joukkue Virossa, ja koko maassa on reilut 30 pelaajaa. Parin viime viikon aikana olemme rekrytoineet toiset 30. Ehkä parin vuoden päästä saamme muutaman joukkueen ja oman mestaruussarjan.

Tallinna Kalev on Viron suurin urheiluseura, jolla on toimintaa lähes jokaisessa urheilulajissa. Parhaiten Kalev tunnetaan Venäjän VTB-liigaa pelaavasta ammattikoripallojoukkueestaan, mutta seuralla on edustus myös muun muassa Viron jalkapalloliigassa.