Rugbyn voi aloittaa vasta aikuisiälläkin - esimerkkejä löytyy sekä Hämeenlinnasta että jopa Tokion olympialaisista

Harvassa ovat ne urheiluasiat, joissa Suomea tai ihan vain Hämeenlinnaakin voisi peilata Yhdysvaltoihin. Se on urheilumaana niin valtava ja kilpailullinen. Kuin oma maailmansa. Mutta rugby on poikkeuksia. Tai tarkemmin ilmaistuna se rugbyn piirre, että lajin pariin voi tulla myöhäisemmässäkin urheiluiässä. – Suomessakin on usein se tilanne, että vasta aikuisiällä löydetään rugbyn pariin. Tai teini-iän ohitettua….