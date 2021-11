Ruotsi on iso, mutta paljon muuta koripallomaajoukkueen MM-karsinnan avausvastustajasta ei tiedetä

Koripallomaajoukkueen MM-karsinnan ensimmäinen vastustaja Ruotsi on Suomea kookkaampi, mutta miten Ruotsi pelaa, se nähdään vasta tänä iltana kello 21 Tukholmassa alkavassa ottelussa.

– Ruotsi on isokokoinen jokaisella pelipaikalla. Me olemme kahta numeroa pienempiä. Ehkä Ruotsi on aiemmin alisuorittanut, kun katsoo nimilistaa, mutta nyt heillä on uudet päävalmentajat, Ruotsin skouttaamisen hoitanut Suomen apuvalmentaja Mikko Larkas sanoo.

Epätietoisuus johtuu siitä, että Ruotsia aiemmin valmentanut espanjalainen Hugo Lopez irtisanottiin elokuussa, ja tällä hetkellä Ruotsin johdossa on nelipäinen valmentajajoukko, jonka työnjako ei ollut suomalaiskollegojen tiedossa. Boris Balibrea Oliveras, Ludwig Degernäs, Joakim Källman ja Mikko Riipinen kantavat Ruotsin koripalloliiton nettisivuilla kaikki titteliä päävalmentaja.

– Meidän etumme on, että olemme yhtenäisempiä. Meillä on pitempi historia yhdessä, ja pelitapa on ollut monta vuotta sama. Tällainen karsintaikkuna on niin lyhyt, että voi olla aika haastavaa uudistaa pelitapa kokonaan. Jotain on pakko pitää vanhasta, Larkas sanoo.

Sen verran Larkas kuitenkin ennakoi, että Ruotsi pudottaa puolustuksessa isot miehensä kolmen sekunnin alueelle. Suomi aikoo vastata tähän peluuttamalla isoillakin pelipaikoilla kaukoheittoihin valmiita miehiä. Larkas arvioi, ettei Ruotsi pituusylivoimastaan huolimatta lähetä isoja miehiään pakittamaan korin alle.

– En usko, että Ruotsi ryhtyisi postaamaan meitä vastaan. Heidänkin hyökkäyspelinsä pyörii takakentän ympärillä, Larkas ennakoi.

MM-karsinnan toisessa ottelussaan Suomi kohtaa Kroatian sunnuntaina Espoossa.