Ruotsin kohtaaminen Göteborgissa on Natalia Kuikalle erityinen ottelu – "Täällä on paljon tuttuja katsomossa ja kentällä"

Ruotsin kohtaaminen Göteborgissa on Natalia Kuikalle erityinen ottelu. Ottelu on loppuunmyyty, ja paikalle on tulossa 14 500 jalkapallon ystävää.