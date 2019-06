Ruuskanen ankkuroi Suomen joukkueen MM-voittoon

Hämeenlinnalainen Antti Ruuskanen ankkuroi Suomen tarkkuussuunnistusjoukkueen viestin maailmanmestaruuteen perjantaina Portugalissa. Joukkueessa taituroivat Pinja Mäkinen , Sami Hyvönen ja Anssi Rusanen . Viimevuotinen MM-pronssi kirkastui näin kullaksi.

– Tosi hyvin meni koko joukkueella. Kaikki tekivät virheettömän suorituksen ja vältyimme sakkosekunneilta. Olisi ollut jopa varaa tehdä jokunen virhekin, kertasi Ruuskanen joukkueen suoritusta.

Tarkkuussuunnistuksen MM-kilpailuita on järjestetty vuodesta 2004 alkaen. Viesti on ollut mukana vasta vuodesta 2016. Sitä ennen kilpailumuotona oli joukkuekilpailu, mistä Suomella on kaksi MM-kultaa vuosilta 2011 ja 2012. Ruuskanen on ollut molemmilla kerroilla mukana joukkueessa. Nyt saavutettu viestikulta on Suomen joukkueelle ensimmäinen ja maistui makealta siksikin.

– Kaikki olemme tosi kokeneita ja valmistauduimme kisoihin hyvin esikisojen ja mallisuunnistusten avulla. Lisäksi meillä kaikilla on vahva suunnistustausta, summasi Ruuskanen joukkueen ylivoimaisuuden syitä.