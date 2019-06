Juhannusta uzbekistanilaisella tenniskentällä viettänyt Emil Ruusuvuori , 20, sai raatamisestaan mukavan palkinnon, kun hän voitti sunnuntaina ATP-haastajakiertueen turnauksen miesten kaksinpelin. Loppuottelussa kaatui Dominikaanisen tasavallan Roberto Cid Subervin 6–3, 6–2.

Ruusuvuori meni ensimmäisessä erässä terävän alkunsa turvin 3–0-johtoon, eikä vastustaja päässyt enää murtamaan takaisin. Toinen erä eteni tasatahtia tilanteeseen 2–2, jonka jälkeen suomalainen ei hävinnyt enää peliäkään.

– Suunnitelmana oli pelata aggressiivisesti. Eilinen kolmetuntinen ottelu tuntui myös jaloissa, niin oli tärkeää onnistua tässä taktiikassa. Sain hyvän startin otteluun, mikä auttoi paljon. Todella hyvät fiilikset on tästä ottelusta. Pystyin pitämään pelini kasassa alusta loppuun asti ja olin myös henkisesti vahva, Ruusuvuori kertasi Tennisliiton tiedotteessa.

Uzbekistanin Ferganassa kovalla ulkokentällä pelatun turnauksen palkintoarvo oli yli 54 000 dollaria. Rahan lisäksi Ruusuvuori saa mukavasti ATP-pisteitä uransa ensimmäisestä haastajakiertueen kaksinpelin turnausvoitosta. Challenger-tason turnaukset ovat toisiksi kovatasoisimpia heti ATP:n pääkiertueen jälkeen.

– Koko ajan on pelini mennyt eteenpäin. Tällä viikolla tuntui, että palaset loksahtivat parhaiten paikoilleen. Oppia on ollut muun muassa se, että tällä tasolla täytyy lyödä vähän lähemmäs rajoja ja kovempaa. Nyt pystyin toteuttamaan tätä systemaattisemmin ja tulosta tuli, Ruusuvuori totesi.

Hänellä oli entuudestaan kuusi turnausvoittoa alemmalta ITF-tasolta ja nelinpelin titteli haastajakiertueelta. Haastajakiertueen voitot ovat suomalaispelaajille melko harvinaisia, sillä edellisen kerran titteliä juhli Jarkko Nieminen Helsingin turnauksessa vuonna 2013. Muita suomalaisvoittajia tällä tasolla ovat Tuomas Ketola , Veli Paloheimo , Olli Rahnasto , Ville Liukko , Leo Palin ja Aki Rahunen .

– Hienoa edustaa Suomea, ja upeaa saada nimi näiden herrojen joukkoon. Toivottavasti tämä myös innostaa lisää harrastajia lajin pariin, Ruusuvuori toivoi.

Hän nousee tenniksen ATP-maailmanlistalla yli sata pykälää sijan 300 paikkeille. Tätä ennen Ruusuvuori on ollut listalla parhaimmillaan sijalla 316.

“Potentiaalia jopa Jarkko Niemisen tasolle”

Hämeenlinnan Tennisseuran puheenjohtaja Pertti Kiviniemi näkee Emil Ruusuvuoressa aineksia edetä tennismaailmassa vielä korkealle – vaikka vielä onkin mahdotonta sanoa missä rajoissa suomalaistennisässän potentiaalikatto kulkee.

Suomalaisessa tenniksessä on odotettu seuraavaa Jarkko Niemistä jo pitkään, mutta Ruusuvuoressa sellaisia aineksia Kiviniemen mielestä vihdoin on.

– Kyllä hänessä minusta sellaista potentiaalia on. Hän on liikkuvuudeltaan äärimmäisen hyvä, syöttö sekä lyönnit kämmeneltä ja erityisesti rystypuolelta ovat hyviä. On ehdottomasti suomalaiselle tennikselle upea asia, että tällainen mies on löytynyt, Kiviniemi sanoo.

Suomessa ei ehkä ole ymmärretty miten kova suoritus Niemiseltä oli nousta kolmanneksitoista ATP-maailmanlistalla ja pysyä vuosikausia sadan parhaan joukossa. Paljon tarvitsee vielä mennä Ruusuvuorenkin osalta nappiin, kunnes sellaiselle tasolle on mahdollista nousta.

– Se vaatii kovaa itsekuria, kunnostaan huolehtimista ja todella monesta asiasta kieltäytymistä elämässä. Tennisihmisenä ei voi kuin toivoa, että hän pysyy terveenä ja voi välttää loukkaantumiset, Kiviniemi pohtii.

– Odotan todella paljon miten hän pärjää tulevassa Tampereen turnauksessa (Tampere Open heinäkuun 22.–28.7.). Jos Ruusuvuori sen sattuu voittamaan ja menestyy myös muissa tulevissa turnauksissa – sijoitus nousee jälleen ja kutsut isompiin miesten kisoihin alkavat olla mahdollisia, Kiviniemi jatkaa. HäSa

Samuel Savolainen