Sahalle kaksi SM-hopeaa judotatamilla – Turengin ottelijalle mitali myös joukkuekisassa

Riihimäen Judoseuran Luukas Saha väänsi hopeaa sarjassa 66 kiloa judon SM-kisoissa viikonvaihteessa Orimattilassa. Sarjan finaali oli uusinta parin viikon takaisesta Nummelan kilpailusta. Tässä kisassa Saha oli voittanut Oulun Judokerhon Elias Körkön kahdella wazarin arvoisella suorituksella.

Orimattilan illassa Körkkö avasi pistetilin heti alussa nopealla käsivarsikiepillä. Minuutin ottelemisen jälkeen Saha kaivoi voimakkaan vasemman käden kahvaotteen Körkön hartiasta ja kuittasi vasemman puolen uchimatalla Körkön wazarin arvoisesti selälleen. Saha painoi päälle ja Körkköä varoitettiin rajavirheestä. Ottelun puolivälissä Körkkö sai kuitenkin jälleen käsiheitolla Sahaa liikkeelle toisen wazarisuorituksen arvoisesti, joka päätti ottelun.

Janakkalalaista Sahaa finaalitappio kaiveli.

– Tottakai tappio harmittaa. Harjoittelemme ja otamme harjoitusmatseja Eliaksen kanssa joka ilta Tampereella ja Helsingissä. Tunnemme toisemme jokaisen liikahduksenkin tatamilla ja monesti sparrit päättyvät ilman pisteitä, mutta kisoissa emme kyttäile, vaan matsaamme tosissamme. Tällä kertaa Elias oli hieman parempi, Saha myönsi.

Saha harjoittelee pääosin opiskelupaikkakunnallaan Tampereella ja muutaman kerran viikossa uuden slovenialaisen päävalmentaja Rok Draksicin johdolla Helsingissä.

Sekä Saha että Körkkö on valittu aikuisten EM-kisoihin, jotka on tarkoitus otella 19.–21. marraskuuta Prahassa. Saha on valittu myös alle 23-vuotiaiden EM-kilpailuihin Kroatian Poreciin. Nämä on aikataulussa marraskuun alussa.

– Nyt vedän Rokin ohjauksessa todella kovaa treeniä vielä pari viikkoa. Sen jälkeen alkaa herkistely kisoihin sillä oletuksella, että kisat järjestetään, Saha pohti.

Saha saavutti toisenkin SM-hopean Orimattilan SM-kisoissa. Sen hän saavutti joukkuekisassa Tampereen Urheiluakatemian riveissä.