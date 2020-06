Salibandyn F-liigan otteluohjelmat julki – Sarjan historian ensimmäinen kausi alkaa syyskuussa

Kotimaisen salibandyn korkeimman sarjatason F-liigan otteluohjelma on julkaistu. Uuden sarjan ensimmäinen kausi alkaa naisten osalta 19. syyskuuta, ja miesten sarja alkaa 20. syyskuuta. Miesten sarjan joukkuemäärä on sama 14, ja se pelataan kaksinkertaisena. Naisten sarja pelataan samaan tapaan kuin edellisellä kaudella, eli A- ja B-sarjoissa. Molemmissa sarjoissa on kahdeksan joukkuetta ja ne pelataan kolminkertaisina.

Hämeenlinnan Steelers pelaa miesten sarjassa ja naisten joukkue naisten B-sarjassa. Molemmat joukkueet pääsevät aloittamaan kautensa kotiottelulla.

Naisten ensimmäinen ottelu pelataan 19.9 Sipoon ÅIF:ää vastaan Loimua-areenassa. Miehet aloittavat 20. päivä toissa kauden hopeamitalistia Turun Palloseuraa vastaan, niin ikään Loimua-areenssa.

Miesten runkosarjan on määrä päättyä 27. päivä helmikuuta, mutta naisten B-sarja loppuu jo 13. päivänä samaa kuuta.

Koronatilanteen vuoksi aluehallintovirastot tekevät päätöksiä kokoontumisista hallituksen suosituksen pohjalta heinäkuun aikana. Salibandyliitto tekee tämän pohjalta tarkemmat ohjeistukset elokuun alussa.