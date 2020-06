Sanna Backlundin suunnitelmat menivät uusiksi, mutta kisakaravaani tähtää jo ulkomaille

Janakkalalaisen Hattel Ridersin esteratsastajan Sanna Backlundin kilpailukauteen tuli koronaviruksen takia isoja muutoksia. Backlund avasi kilpailukautensa viikonloppuna Ypäjällä gp-kisoissa mainiosti ottamalla Elanolla voiton ja sijoittumalla kolmanneksi Escadalla.

– Viikonloppu oli ihan hyvä, mutta suunnitelmathan menivät koronaviruksen takia uusiksi. Minun piti olla aika paljon Euroopan puolella, mutta en nyt sitten ole ollut. Pääsin kuitenkin ihan kivasti takaisin kisarytmiin. Elano voitti sekä lauantaina että gp:n sunnuntaina. Toinen hevoseni Escada oli kolmas. Ne pääsivät rata radalta paremmin rytmiin. Myös oppilaani pärjäsivät ihan mukavasti. Eiköhän kausi lähde tästä taas ainakin jossain määrin käyntiin, Backlund toivoo.

Suomen gp-sarja ei kuitenkaan ole kokeneelle ratsastajalle kesän päätavoite, vaan Backlundin kisakaravaani tähyää jo ulkomaille.

– Kansainväliset kilpailut aloitetaan kahden viikon päästä Puolassa. Lähden sinne kilpailemaan. Yritän tähdätä niin, että kilpailen vielä Salon gp:n heinäkuussa ja lähden sen jälkeen uudelle retkelle. Suomenmestaruuskisoihin yritän myös päästä.

Backlundin mukaan koronakevään vaikutus ratsastukseen on näkynyt nimenomaan kilpailuiden perumisena. Normaalia harjoitustoimintaa poikkeusolot eivät ole rajoittaneet.

– Kisoja on peruttu tosi paljon, se on isoin muutos. Muutenhan hevosia hoidetaan ja liikutetaan koronasta huolimatta. Valmennustoiminta meillä on pyörinyt, mutta se on aika turvallista, kun olemme ulkona, eikä mukana ole kuin kolme ratsastajaa kerralla. Riski ei ole ollut siis kovin iso. Helsinki Horse Show päätettiin perua syksyltä jo nyt. Se on tietysti aika iso takapakki Suomen hevosurheilulle. Se on kuitenkin vuoden päätapahtuma, Backlund muistuttaa.

Backlund on jo pitkään ollut lajin parissa kaksoisroolissa sekä kilpailijana että valmentajana. Roolit ovat täydentäneet toisiaan tähän asti hyvin.

– Olen tehnyt sen henkisen päätöksen jo monta vuotta sitten, että sitten kun ne eivät enää täydennä toisiaan positiivisesti, oma kilpaura jää. Minulla ei enää pysty olemaan suuren suuria kansainvälisiä uratavoitteita, vaan pääpaino on Suomessa valmennettavissa ja perheessä. Oma kilpaileminen tulee selvästi kakkosena, Backlund sanoo.

Hattel Ridersin riveissä on tulossa myös uusia lupaavia kilpailijoita. Alkuvuodesta Seinäjoen läheltä Hämeeseen Backlundin valmennukseen muuttanut Pipsa Koski voitti Ypäjällä nuorten ratsastajien gp:n.

– Ihanaa, että se työ ja uhraus tuottavat tulosta. Teresita Bremer on menestynyt oppilaistani nuorissa jo pitkään tosi hyvin. Isossa gp:ssä meillä jo pitkään töissä ollut Susanna Granroth oli nyt viides.

Ypäjän gp:n toiseksi Backlundin kahden hevosen väliin sijoittui yleensä ulkomailla asuva ja kilpaileva Jasmin Ranta-Aho.