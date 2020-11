Sari Rautiosta Paralympiakomitean puheenjohtaja

Suomen Paralympiakomitea valitsi Sari Raution puheenjohtajakseen syyskokouksessaan lauantaina. Rautio on Hämeenlinnan kaupunginhallituksen puheenjohtaja. Hänellä on aiempaa kokemusta vammaisurheilun luottamustehtävistä, muun muassa Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU:n hallitustehtävistä.– Toimiva yhteistyö eri suuntiin on tärkein asia. Jo nyt Paralympiakomitea on kiinnostava yhteistyökumppani, ja me olemme kiinnostavia silloin, kun osaamme tehdä yhteistyötä, tarjota ratkaisuja ja auttaa. Yhteistyö vie…

