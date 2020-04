Sihvonen: Jalosen ja Pennasen valta Suomi-kiekossa lisääntyy – mitä se merkitsee?

Se, että tällä hetkellä eri rintamilla kovasti soitimella oleva TPS repäisi isolla rahalla Suomen Jääkiekkoliiton huippu-urheilujohtaja Rauli Uraman urheilujohtajakseen, avasi suomalaiseen jääkiekkoiluun yllättäviäkin näkymiä.

Ensinnäkin, liitto sai tuta, ettei lätkämarkkinoilla ole vapaana sellaista mitat täyttävää henkilöä, joka saman tien voitaisiin istuttaa Uraman paikalle Uramalta vapaaksi jäävään pestiin. Ehkä hyvä niin.

Toiseksi, Jääkiekkoliiton urheilujohtajan paikka täytettiin tulevaksi kaudeksi 2020-2021 Uramaa pätevämmillä kiekkomiehillä Jukka Jalosella ja Antti Pennasella. Lisäksi taakkaa ovat jakamassa jo ennestään asemissa olleet naisten ja tyttöjen maajoukkueiden GM Tuula Puputti ja poikien maajoukkueiden GM Kimmo Oikarinen.

Kolmanneksi, herää aiheellinen kysymys, josta olisi syytä käydä kipakka ja laaja keskustelu, miten huippu-urheilujohtajan pestin kanssa toimitaan kaudesta 2021-2022 alkaen – tai joskus vielä sen jälkeenkin.

Neljänneksi, en voi olla ainakin jossain määrin liittämättä tätä uutta asetelmaa pohdiskeluun siitä, mahtaako Jalosen seuraaja Leijonien päävalmentajaksi olla Pennanen vai Mikko Manner tai joku muu.

Meillä on jo vuosien ajan ollut perinne – osin epävirallinen mutta osin myös virallinen –, jossa suomalaista jääkiekkoilua Jääkiekkoliitossa linjaa myös Leijonien päävalmentaja. Eritoten, ja etummaisena, tätä roolia on ansiokkaasti ottanut Jukka Jalonen kaikkina niinä vuosina, kun hän on päävalmentajana toiminut.

Olin ensin aivan tohkeissani, kun luin otsikot siitä, että Jalonen ja Pennanen, kaksi suomalaisen jääkiekkoilun johtavaa arkkitehtiä ottavat hoitaakseen huippu-urheilujohtajan pestin. Heti perään hieman petyin, kun luin tarkemmin: kyse on vain kaudesta 2020-2021.

Olen kyllä sillä kannalla, että Jääkiekkoliiton tulee lopulta palkata joku henkilö huippu-urheilujohtajan pestiin. Aivan ensimmäisenä liiton puheenjohtaja Harri Nummelan tulisi selvittää ja kysyä, olisiko Jalosella kiinnostusta tehtävään sen jälkeen, kun tuuri Leijonien päävalmentajana on ohi parin sesongin päästä. Siihen asti voidaan aivan hyvin mennä tandemilla Jalonen-Pennanen, jos sen jälkeen olisi luvassa Jalosen aikakausi huippu-urheilujohtajana.

Sanalla sanoen olen todella hyvilläni siitä, että Jaloselta ja Pennaselta puristetaan nyt näkemystä irti piri pinnassa suomalaisen jääkiekkoilun kokonaisuuden kehittämiseksi. Liiton julkaisemat työnkuvat molemmille herroille olivat täsmälliset mutta haastavat.

Minun papereissani kilpa siitä, kumpi lopulta periin Jalosen leijonakruunun, Pennanen vai Manner, on aika lailla tasan. Pennanen on hieman edellä pelikirjassa, hänellä on siitä kovat näytöt HPK:sta viime kausilta; kun taas Mannerin pelikirjan esillepano Kärpissä oli huomattavasti sekavampi. Toisaalta henkisellä puolella, ihmisenä, vuorostaan Manner on niukasti edellä Pennasta.

Hengessäni pohdin, onko Pennanen nyt Jääkiekkoliitossa jo niin syvissä ja hyvissä asemissa, etenkin kun nyt tuli julki nämä uusimmat kuviot, että hän olisi sitten lähdössä paalupaikalta seuraavaksi päävalmentajaksi. Tosi sanoen Pennasen on kuitenkin syytä ja tarvis onnistua Nuorten Leijonien päävalmentajana esimerkillisesti. Mikään Raimo Helmisen tason suoritus ei riitä alkuunkaan näytöksi matkalla Jalosen saappaisiin.

Toki voi käydä myös niin, ettei kumpikaan kaksikosta Manner ja Pennanen ole Jalosen seuraaja. Ehkä asiaa ei ole edes määräänsä enempää Jääkiekkoliitossa mietitty. Silti pitäisin kovasti loogisena edetä kohti joko Pennasta tai Manneria. Siinä olisi harkittua suunnitelmallisuutta, joka perustuu sekä näyttöihin että osaamiseen että Leijonavalmentaja-polkuun.

Petteri Sihvonen