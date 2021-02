Sihvonen: Jos HPK:n peli pysyy tässä kuosissa, Tiilikainen tienaa mahdollisuuden jatkaa päävalmentajana ensi kaudella

Petteri Sihvonen nostaa hattua HPK:n pelin kehittymiselle ja näkee, että Matti Tiilikainen on tätä menoa tienaamassa mahdollisuutta jatkaa Kerhon päävalmentajana myös ensi kaudella.

HPK:n otteet jäällä ovat erinomaisia, kansankielisesti: peli kulkee. Vierasmatsi SaiPaa vastaan oli kaikkineen hyvää lätkää puolin ja toisin. Kerho ja SaiPa pelasivat taktisesti ja peliruuhkaan nähden energisesti. Toisessa erässä todistettiin molemmilta joukkueilta kauden järkevintä pelaamista koko SM-liiga huomioiden. Lopulta HPK kuittasi makean voiton maalein 2-1.

Paikoitellen Kerhon pelaaminen on ollut jo kotvasen niin hyvää, että voin lätkäanalyytikkona viedä analyysini plus ultra, edemmäksi. Kaiken perustana on HPK:n viisikon jatkuva yhtenäinen tiiviinä sijoittuminen ja siitä mahdollistuva lyhytsyöttöpelaaminen, mistä taas seuraavat hyökkäys- ja puolustuspelinopeus.

Tuon uutena elementtinä sen, että kun pakka on näin tiivis ja peli virtailee luonnollisesti peliä pakottamatta, seuraus on, miten sen sanoisin: pennaslainen. Tällä tarkoitan sitä, että HPK:n ei tarvitse kavahtaa alivoimaisiakaan hyökkäyksiä suhteessa vastustajaan määrätyissä pelitilanteissa. Ja jopa niin päin, että kyseisissä tilanteissa pelin hidastaminen olisikin väärä ratkaisu, pelin pakottamista.

Sama pätee prässipelaamiseen, tiiviistä viisikosta voi välillä irrottaa hyvin luonnollisella tavalla teräviäkin paineistavia piipahduksia, jotka olisivat heikommalla viisikon rakenteella tehtynä turha riski. Nyt ne toimivat, kunhan pysytään kohtuudessa.

Sanon tämän nyt, etten unohda enkä sano tätä sitten vasta myöhässä.

Havaitsen päävalmentaja Matti Tiilikaisen ja pelaajien prosessissa jotain itsellenikin ennennäkemätöntä: Tiilikainen on hoopeekoolaista perinnettä kunnioittaen löytänyt joukkueensa suunnattomiin vaikeuksiin käänteen pelitapaa valmentamalla.

Tämä on niin kova teko tässä olosuhteessa, että papereissani Tiilikainen on tätä menoa tienaamassa itselleen mahdollisuuden olla ensi kaudellakin Kerhon päävalmentaja, jos peli pysyy tässä kuosissa!

SaiPa-pelistä vielä: Kerhon valmentajien ja pelaajin tulee käydä melkein jäähy jäähyltä läpi HPK-pelaajien synnit – voisiko niitä jäähyjä jättää ottamatta ja ainakin karsia vähemmäksi?