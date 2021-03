Sihvonen: Korona-aika on paljastanut monet jääkiekkoihmiset housut kintuissa – ote elämään ja sen todellisuuteen on kadonnut

Kun Mikko Mannerin Kärpät löi finaalisarjassa Jukka Rautakorven yhden kaikkien aikojen pelaajanmateriaaleista koostuneen joukkueen Tapparan keväällä 2018, jääkiekkoilumme loputtomaan tarinakuvastoon syntyi uusi legenda.

Sen mukaan aina, jos Manner näki pukukoppikäytävällä pelaajien mailarivistä kaatuneen mailan, hän riensi juosten nostamaan sen pystyyn.

Vaan mitä teki Rautakorpi vastaavassa tilanteessa? Hän haukkui Tapparan huoltajat, joiden jäljiltä ei oltu tältä osin tehty täydellistä työtä.

Tarina on – etenkin opetukseltaan – uskottava, koska olen saanut kuulla sen taholta, johon luotan.

Muistan myös ajan, jolloin Rautakorpi toimi HPK:n päävalmentajana. Olin tuolloin itse seuran juniorikoutsi. Sitä ennen ja sen jälkeen Kerhossa ei ole koskaan ollut niin kireä tunnelma ihmisten elää ja olla ja tehdä jääkiekkoa.

Olen kelaillut noita ja muita muistojani Rautakorvesta ymmärtääkseni miksi hän teki niin kuin teki, eli laittoi kaksi Tapparan U20-joukkueen koronatartunnan saanutta pelaajaa harjoittelemaan Hakametsän harjoitusjäähallin jäälle.

Rautakorven ratkaisu oli paitsi käsittämätön myös epäinhimillinen. Tuollaiseen voi ajautua vain, jos ajattelee, että jääkiekkoilu on elämää suurempi ja tärkeämpi asia.

Olen ajatellut näinä päivinä myös hyvin paljon Tapparan päävalmentaja Jussi Tapolaa, jonka on lähes aina toiminut jonkinlaisena Rautakorven aseenkantajana. Kyseessä on kaksikko, jolla on suhde, sellainen suhde, jota ulkopuolisen on vaikea ymmärtää, eikä tarvitsekaan ymmärtää. Rautakorpi on oppi-isä, Tapola uskollinen oppilas.

Siksi oli – niin karmeaa kuin se olikin – luontevaa, että ensimmäisen tilaisuuden tullen Tapola urheilujulkisuudessa asettui Tapparan ja sitä mukaa Tapparan urheilujohtaja Jukka Rautakorven taakse Tapparan koronakatastrofin tulipalon roihutessa.

– Ne, ketkä eivät ole Tappara-sydämisiä, häipyvät pois. Ne, keillä on Tappara sydän, menevät lähemmäs toisiaan. Meillä on onneksi hyviä tukijoita ja kannattajia, jotka ymmärtävät sen, että jokainen ihminen tekee virheitä, sanoi Tapola viitaten ilmiselvästi Terveystaloon, joka vetäytyi yhteistyöstä Tapparan kanssa.

Eikä siinä kaikki, Tapola jakoi madonlukujaan eräänlaisille pettureille.

– Kun ne myönnetään rehdisti ja seistään niiden takana, ei Tappara-sydän katoa, vaan vahvistuu. Jos joku katoaa, niin hänen Tappara-sydän ei kovin hyvä ollutkaan.

Tappara on onnistunut luomaan itsestään kovaksi keitetyn kuvan, jonka tunnustaminen paitsi ilmaisee, myös vaatii Tappara-sydäntä.

Ne kaksi nuorukaista, kaksi koronapotilasta, jotka Rautakorpi luistelutti harjoitushallin jäälle, saivat kunnian antaa oman uhrinsa Tappara-sydämelle riskeeraamalla terveytensä ja elämänsä rautakorpelaiselle Tappara-kultille. Kultin varma merkki on, että Tapparan kaiken anteeksi antavat kannattajat tykönään keräävät parhaillaan rahaa sen aukon tilalle, jonka Terveystalon häipyminen jätti.

Koko edellä kuvaamani kipeä vyyhti on seurausta – nyt yli ja ohi Tapparan – siitä pompöösista jääkiekkoilun asemesta, jota jääkiekkoilumme nauttii yhteiskunnassa. Korona-aika on paljastanut lajin monet ihmiset housut kintuissa.

Ote elämään ja sen todellisuuteen on kadonnut.

SM-liiga hoippuu puheenjohtajansa Heikki Hiltusen kulloisenkin tuuliviirimäisen mielen mukaan. Jääkiekkoliiton miehiltä puheenjohtaja Harri Nummelalta, toimitusjohtaja Matti Nurmiselta ja päävalmentaja Jukka Jaloselta on kadonnut kieli liki kokonaan sen jälkeen, kun Anton Lundellia myöten Leijonia sairastui koronaan EHT-pelireissun takia ja ovat olleet seurajoukkueistaan sivussa.

Taustalla puhutaan myös, että maajoukkuetapahtumien kuplat eivät olleet ihan niin pitäviä kuin on annettu ymmärtää.

Sitäkin mietin, että kun SM-liiga mätkäisi jokin aika sitten Ässille 10 000 euron sakon kehitysjohtajansa Tommi Kerttulan julkisista pienistä kriittisistä puheista.

Kai Tapparan jääkiekkoilulle aiheuttama imagohaitta on noin kymmenkertainen, ja sitä mukaa Ässien saamaan sakkosummaan lisätään yksi nolla, ennen kuin lasku lähetetään Tapparan toimistolle.

Jos taas SM-liiga ei rankaise Tapparaa mitenkään, silloinhan oikeastaan millään ei ole mitään väliä.

Silloin voidaan miehissä todeta, että jääkiekkoilu todellakin on kuolemaa halveksiva, elämää isompi asia Suomessa.

Minä ymmärrän, että ihmiset siellä täällä ovat koronastressin uuvuttamia.

Ajatus ei kulje kunnolla. Eikä toiminta pysy säällisyyden rajoissa. Pitäisi kuitenkin ymmärtää visusti, että jääkiekkoilunkin asema enemmän velvoittaa kuin oikeuttaa näinä raskaina aikoina.

Kokoavasti ja konkretisoiden asian voisi ilmaista niin, että ollaanko nyt enemmän huolissaan, miten käy SM-liiga pudotuspelien ja MM-kisojen, saadaanko niitä pelatuksi, vai onko tärkeämpi muun yhteiskunnan yhteisrintamassa suojautua koronalta.

Se on joka tapauksessa selvää, ettei kenenkään nuorukaisen urheilu-uraa ole niin kiire edistää, etteikö nyt voisi jättää treenejä väliin, vaikka hän olisi terve, saati koronatartunnan saanut.