Sihvonen: Larmin ja Vesalaisen pestaukset kertovat HPK:n tuesta tulokasvalmentaja Tiilikaiselle – "Toimittiin aivan oikein"

Pidän HPK:n seurajohdolta ja eritoten urheilujohtaja Mika Toivolalta aivan erinomaisena siirtona tuoda kauden alun käsillä olevan kriisinpoikasen keskellä Kerhon kokoonpanoon maalivahti Emil Larmin ja laitahyökkääjä Kristian Vesalaisen.

Sen sijaan että alettaisiin kyseenalaistamaan noviisivalmentaja Matti Tiilikaisen asemaa, toimittiin aivan oikein: vahvistettiin joukkuetta.

Edes pelituntuman puute ei pane minua epäröimään Larmin suhteen. Hän on monella tapaa absoluuttinen erikoistapaus. Larmi on teknisesti ihan hyvä maalivahti, mutta ennen muuta hän on temperamenttinen taistelijaluonne.

Toki ei ole varmuutta, alkaako koppia tarttua heti pelistä numero yksi, mutta ennen pitkään Larmi pelaa tasolla, joka mahdollistaa HPK:n pelata voitoista.

Mitä tulee Vesalaiseen, pidän hänenkin paluuta tässä kohtaa Kerhoon oikeana vetona Toivolalta. Vesalainen on parhaimmillaan energinen pelaaja, joka sopivalla tavalla rikkoo kaavoja ja rajoja jäällä.

Jotakin tällaista piristysruisketta HPK:n aneeminen peliote nyt kaipasikin yleisen pelin parantamisen lisäksi. Tosin Vesalaisenkin on saatava aikaa sopeutua Liigan pelien korkeaan vaatimustasoon.

Vertailujen vuoksi: Jos Lahdessa peräti Ryan Laschilla on ottanut aikaa sopeutua Liigan tempoon, miksei se koskisi myös Vesalaista, olkoonkin, että nuori Vesalainen on lähtökohtaisesti paremmassa kunnossa kuin kokeneempi Lasch oli luistimennauhat täksi kaudeksi ensimmäistä kertaa sitoessaan.

Yhtä kaikki, Vesalainen on sillä tavalla monipuolinen pelaaja, että hänet voi sijoittaa mihin tahansa vitjaan Petri Kontiolan ykkösestä aina nelosketjun raatajaksi.

Vaikka Kerhon alkuperäinen strategia saattoi olla turvautumatta monien muiden seurojen tavoin lainapelaajiin, tuloksellisesti heikosti lähtenyt kausi perustelee heittämällä sen, että nyt strategiassa tehtiin pieni muutos. Semminkin kun Larmi ja Vesalainen eivät ole mitään täysin uusia tuttavuuksia Hämeenlinnassa, kumpikin on jo aiemminkin vuodattanut hikeään HPK:n puolesta.

On sitten sen ajan murhe, jos Larmi ja Vesalainen pelaavat vain osan kautta Kerhossa NHL-organisaation kutsun käydessä.

Sama pätee moniin muihin seuroihin, eli tässä suhteessa tapahtuu kilpailun näkökulmasta ainoastaan nollasummapeli.