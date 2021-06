Sihvosen analyysi: Leijonat marssii finaaliin yli Saksan – "Nyt Leijonat on valmis taistelemaan maailmanmestaruudesta"

Pidän, että Leijonat on selkeä ennakkosuosikki Saksaa vastaan Latvian MM-kisojen välieräottelussa. Suomalaisen Toni Söderholmin valmentama Saksan maajoukkue on hyvä ja hieno joukkue, mutta siinä ei ole mitään kovin erityistä ja ihmeellistä.Sen sijaan Jukka Jalosen Leijonat on hyvinkin spesiaalinen joukkue. Tuskin jääkiekkoilun MM-kisojen uudempi tai edes vanhempi historia tuntee tällaista joukkuetta. Vanhemman historian Neuvostoliiton Punakone saattoi…