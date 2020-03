Sisäpiiritieto: Tokion olympialaiset siirretään, luultavimmin ensi vuoteen

Tokion olympialaisten siirtäminen alkoi maanantaina näyttää yhä todennäköisemmältä, ja illalla Suomen aikaa Yhdysvalloista kantautui pitkäaikaisen olympiavaikuttajan tieto: kisat siirretään, luultavimmin vuoteen 2021.

Japanissa ja myös Kansainvälisessä olympiakomiteassa KOK:ssa on elätelty toiveita kisojen järjestämisestä, mutta koronaviruksen aiheuttama pandemia näyttää pakottaneen KOK:n isoon ratkaisuun.

– KOK:lla olevien tietojen perusteella kisojen siirto on päätetty. Jatkokuvioita ei ole päätetty, mutta kisat eivät ala 24. heinäkuuta (tänä vuonna), sen tiedän, KOK:n pitkäaikainen jäsen Dick Pound sanoi USA Today.

KOK ei vahvistanut Poundin tietoa. Tiedottaja Mark Adams vastasi USA Todaylle lyhyesti.

– Kuten eilen (sunnuntaina) ilmoitimme, tutkimme vaihtoehtoja, Adams viestitti.

Jo vuodesta 1978 lähtien KOK:n jäsenenä ollut ja urallaan myös Maailman antidopingtoimisto Wadan puheenjohtajana toiminut Pound sanoi uskovansa, että KOK ilmoittaa seuraavista toimistaan pian.

– Siirrämme kisoja ja ryhdymme käsittelemään asian kaikkia vaikutuksia, jotka ovat valtavia.

Aiemmin maanantaina Japanin pääministeri Shinzo Abe myönsi, että siirto alkaa näyttää ilmeiseltä. Aben mukaan kisojen siirtämistä mietitään, koska urheilujärjestöt ja urheilijat ovat reagoineet kriittisesti suunnitelmiin järjestää olympialaiset alkuperäisen aikataulun mukaan.

– Japani varautuu järjestämään olympialaiset täydellä kisaohjelmalla. Jos se alkaa näyttää vaikealta, meidän on ajateltava ensisijaisesti urheilijoita, ja silloin kisojen siirtäminen alkaa olla ilmeistä, Abe sanoi Japanin parlamentille.

Kanada, Australia ja Norja ilmoittivat jo, ettei joukkuetta lähetetä Tokioon, mikäli kisat tänä kesänä järjestetään. Osa urheilumaista ilmoitti odottavansa vielä KOK:n ratkaisua, ja sillä kannalla on myös Suomen olympiakomitea.

– KOK tutkii siirtämistä, joten turha nyt spekuloida, lähetämmekö joukkuetta vai emme, puheenjohtaja Timo Ritakallio sanoi.

– KOK ja kisajärjestäjät arvioivat, miten kisoja voisi siirtää ja mihin (ajankohtaan), ja KOK lupasi sunnuntaina, että päätös tulee neljän viikon kuluessa. Veikkaan, että päätös tulee ennemmin nopeammin kuin hitaammin – paine tehdä ratkaisuja on iso. Parin viime viikon aikana asia on kääntynyt siihen, että todennäköisyys (kisojen siirtoon) on kasvanut merkittävästi, Ritakallio täydensi.

KOK:n ”viivyttely” koronakatastrofin kanssa on saanut kritiikkiä, mutta myös ymmärtäjiä. KOK:n entinen markkinointijohtaja Michael Payne muistutti, kuinka ”käsittämättömän monimutkaista” on tehdä muutoksia tapahtumaan, jota on valmisteltu jo seitsemän vuoden ajan.