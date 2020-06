Skeetin gp-kisa kisataan viikon päästä – "Loppi on suosittu paikka kilpailla, ja kilpailua on kaivattu"

Kantahämäläinen urheilun kilpailutoiminta alkaa pikkuhiljaa osoittaa heräämisen merkkejä. Ensi viikolla on vuorossa ampumaurheilu, kun Ala-Hämeen Ampujat järjestää perinteisen skeetin Sako Franchi GP -kilpailunsa Lopen ampumaurheilukeskuksessa 13.–14. kesäkuuta.

A-HA:n puheenjohtajan Timo Sunin mukaan päätös kilpailun järjestämisestä poikkeusjärjestelyin oli helppo sen jälkeen, kun valtioneuvosto antoi toukokuun puolessa välissä uusia ohjeistuksia. Vielä huhtikuussa seura oli hyvin epäileväinen kilpailun onnistumisesta.

– Meille oli aika selvää sen jälkeen, kun helpotuksia tuli, että järjestämme kilpailun. Ampumaurheiluliitto oli myös aika vahvasti sitä mieltä, että nyt lähdetään yrittämään, Suni sanoo.

Järjestelyissä muutoksia

Ampumaurheiluliiton haulikkojaosto teki kilpailuiden järjestämiseen selvät reunaehdot. Lopen ampumaurheilukeskuksen haulikkoalue on rauhoitettu pelkästään kilpailua varten. Ampujien eräkokoa on pienennetty ja tuomaritoimintaa tarkennettu. Myös kilpailuissa annettaville näytekiekoille ja ase- tai patruunahäiriölle on omat sääntönsä. Näkyvin ja eniten puhetta aiheuttanut muutos on se, ettei kilpailussa ole tällä kertaa mukana yli 70-vuotiaiden sarjaa. Sarjan kilpailijat voivat kuitenkin halutessaan osallistua nuorempien sarjaan.

– Se on aiheuttanut siinä ikäluokassa keskustelua. Uskoimme kuitenkin jaoston päätöstä. Kaikessa liikkumisessa ja oleskelussa noudatetaan valtion tekemiä suosituksia. Esimerkiksi asehäiriössä tuomari on ennen mennyt katsomaan tilanteen, mutta nyt kilpailijaa vain pyydetään taittamaan ase ja laittamaan uudet paukut, Suni kertoo.

Pienemmät eräkoot saattavat hieman hidastaa päivän läpivientiä, mutta Suni ei usko, että asiasta koituu viikonlopun aikana isoja ongelmia.

– Meillä oli viime vuonna lähes sata kilpailijaa ja nyt kolmannes vähemmän. Päivä saadaan vietyä nätisti läpi, hän vakuuttaa.

Tärkeää aloittaa

Ala-Hämeen Ampujille kilpailutoiminnan aloittaminen ja oman kilpailun järjestäminen on tärkeä koko kesän näkökulmasta katseltuna.

– Meillä on kuitenkin skeet-ammunnassa nivaska Suomen parhaita ampujia. Olen seurannut koko kevätkauden ampujien tuntoja. Loppi on suosittu paikka kilpailla, ja kilpailua on kaivattu. Tämä on oikeastaan Etelä-Suomen ensimmäinen kilpailu skeetissä tänä vuonna. Kilpailijat haluavat kilpailla. Myös liitolle on tärkeää, että kausi käynnistyy, Suni muistuttaa.

A-HA järjestää kesällä myös kansallisen skeetin SM-kilpailut. Ne ovat vuorossa elokuun loppupuolella.

– Saamme tämän viikonlopun aikana ajettua järjestelykoneiston yhden kerran sisään. Siinäkin mielessä kilpailun järjestäminen on hyvä asia.

Järjestävä seura on mukana kilpailussa hyvällä osanotolla.

– Koko eturivi on matkassa, ja nyt saimme ensimmäistä kertaa mukaan kolmen hengen naisten joukkueen. Meille tulee nuoria mukaan myös naisissa, Suni iloitsee. HÄSA