Steelers hävisi paikallisvastukselle – Valmennus vaihtoon

Lauantainen Steelersin ja LASBin välinen salibandyliigaottelu jäi hämeenlinnalaisseuran valmennusryhmän viimeiseksi. Steelers erotti Petri Kemppaisen , Mikko Malisen ja Juuso Silénin miesten edustusjoukkueen taustalta heti 4–6 (1–3, 2–1, 1–2) -tappion jälkeen.

Steelers on 15 pelaamansa ottelun jälkeen runkosarjan viimeisenä kuudella pisteellä. Voittoja on tullut vain kaksi, molemmat ÅIF:stä. Steelersin ero toiseksi viimeisenä olevaan Welhoihin on piste.

– Tämä on tulosurheilua, eikä tämän vuoden tulos ole ollut toivotunlainen. Edellisistä 25 runkosarjaottelusta Steelers on saanut 10 pistettä. Ikävä päätös, mutta jollakin tapaa oli reagoitava, urheilutoimenjohtaja Petri Torni perusteli.

Lauantain ottelu toisti Steelersin tuttua kaavaa tältä kaudelta. Ajoittain nuori joukkue pelasi hyvin. Toinen erä oli isäntien käsissä ja päättyikin 2–1.

Lukuisat maalipaikat eivät tuottaneet kuitenkaan tasoitusmaalia, vaan LASB eteni 6–3-johtoon päätöserän puolivälissä.

Kemppaisen mielestä Steelers pelasi parasta peliään koko kaudella, varsinkin kakkoserässä.

– Keskityimme ensimmäiseen erään, ja pärjäsimme pitkästä aikaa siinä ihan kelvollisesti. Toinen oli ihan meidän erä. Sitten kävi taas pikku lapsuksia. Hyvä peli puolin ja toisin, mutta ei näillä maaleilla yleensä voita, Kemppainen arvioi.

– Harmittaa, että joka kerta käy sama laulu. Se ehkä näkyi, että ensimmäinen sarjakierros on menty, niin pojat eivät enää ihmettele, mitä tapahtuu, vaan tietävät, mitä pitää tapahtua. Nämä olisivat vain kultaakin kalliimpia pisteitä, kun ÅIF:kin voitti Tiikerit.

Torni haluaa valmennuksen vaihdon muuttavan tulosvirettä, johon ainekset ovat joukkueen pelissä olemassa.

– Päämäärä on nyt, että saamme peliä hieman tiivistettyä. Siihen tarvitaan muutosta pallollisena ja pallottomana, Torni alleviivaa.

Koko lajivalmennuksen vaihtaminen joukkueesta on kuitenkin tähän vuodenaikaan salibandyssä hyvin harvinaista. Tällä hetkellä Steelers on ilman valmentajaa. Joukkue palaa harjoituksiin maanantaina.

Kemppaisen irtisanottu sopimus oli yhden kauden mittainen. Hän siirtyi Steelersin päävalmentajaksi LASBista ennen kautta 2017–18.

Lauantain LASB-ottelussa Steelersin tehokkain oli entinen LASB-puolustaja Jarno Mäkinen . Hän teki joukkueen kaksi viimeistä maalia. 1–1-tasoituksen laukonut Niko Einiö sai pisteet 1+1. Toisen maalin teki Nico Jonaesonin nappisyötöstä Markus Hautaoja .

Perttu Koljonen teki LASBille kaksi maalia. Vieraiden isoin sankari oli silti maalivahti Santtu Pohjonen . Viimekautinen Steelers-torjuja pysäytti 19 laukausta. Viime kaudella puolestaan LASBia edustanut Kaapo Kettunen torjui Steelersin maalilla 13 kertaa.

LASB nousi voitolla tasapisteisiin Salibandyliigassa kahdeksantena olevan TPS:n kanssa.

Valmennuksen lisäksi Steelersillä on puutteita myös kokoonpanossa. Aleksi Hiltunen ja Atte Kurkikangas puuttuivat LASBia vastaan loukkaantumisten vuoksi. Teo Laurila ja Ville Ranki puolestaan loukkasivat jalkojaan ottelussa. Kurkikangas saattaa olla polvensa takia sivussa pitkäänkin.