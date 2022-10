Steelers jäi kotikentällään Rangersin kyydistä – "Jos pelaa 90-prosenttisesti, se ei riitä mihinkään"

Steelers Hämeenlinna ei onnistunut lauantaina ottamaan kauden toista voittoaan salibandyn Divarissa.

Iittala-hallissa vieraillut Kirkkonummen Rangers vei pisteet lukemin 1–6 (0–3, 0–1, 1–2) ja nousi neljäntoista joukkueen sarjassa kuudenneksi. Steelers jatkaa kahdentenatoista yhdellä voitollaan, joka tuli keskiviikkona Tikkurilan Tiikereiden vieraana.

– Silloin saimme hyvän alun ja ehjän pelin, mutta tänään olimme alussa täysin lampaita. Valmistautuminen oli ihan normaali, mutta jos pelaa 90-prosenttisesti, se ei riitä mihinkään, Steelersin päävalmentaja Ville Into harmitteli.

Rangers tuli vahvasti peliin, loi tilanteita ja karvasi ylhäältä sekä käänsi nopeasti keskialueen katkoista. Ajassa 8.31 lukemat olivat jo 0–3 ja kaikki vieraiden kolme ketjua olivat päässeet maalinmakuun.

Steelersin valmennuksen oli turvauduttava aikalisään. Kotijoukkueen ote koheni, mutta kunnon tekopaikat olivat tiukassa.

Kauden toisen pelinsä Steelersin maalilla aloittanut Joni Vainio onnistui pitämään loppuerän maalinsa puhtaana, vaikka Rangers jatkoi painettaan ja vei avauserän laukaukset maalia kohti 10–4.

Toiseen erään Steelers ryhdistäytyi ja se hallitsi varsinkin erän alkua, mutta hyvistäkään paikoista Kristian Krogiuksen ohittaminen Rangersin maalinsuulla ei onnistunut.

Erän ainoan osuman tekivät vieraat ajassa 37.12 vastahyökkäyksestä.

– Saimme asennetta aikalisän jälkeen kuntoon, mutta kunnon sektoripaikoille oli vaikeuksia päästä. Kaveri kyllä puolustikin hyvin, mutta myös hyökkäyspelaamisemme ei ollut riittävän aktiivista. Vastustajan maalivahdilla oli kahteen erään vain kahdeksan torjuntaa, se kuvaa paljon. Emme olleet nyt tarpeeksi nälkäisiä, Into summasi.

Kolmanteen erään Steelers tuli edelleen hyvin ja haki hanakasti kavennusta, mutta kesken painostuksen pallo hukkui hyökkäyspäässä ja vastaiskusta Rangers iski lukemiksi 0–5.

Steelers istui ottelussa viisi kahden minuutin jäähyä ja viidennellä kerralla vieraat onnistuivat viimein tekemään maalin ylivoimalla.

Ajassa 55.32 Steelers lopulta onnistui myös maalinteossa ykkösketjun pyörityksen jälkeen. Aapo Ordning loi tilanteen ja Jose Takala viimeisteli Santeri Korhosen syötöstä.

Steelersin kaksi kärkikenttää ovat hyökkääjien osalta olleet koko alkukauden samat. Muuten pakka on elänyt ja kokoonpanossa on ollut yhteensä 24 kenttäpelaajaa.

– Kärkitriot olemme vakioineet, jotta kentät pystyvät kehittämään peliään. Meillä on vain viisitoista kenttäpelaajaa eli tarvitsemme P22-joukkueesta täydennystä. Sieltä kierrätetään poikia, koska junioreilla on myös paljon omia pelejä. Tänään meillä oli kolme pelaajaa nuorista paikkaamassa poissaoloja, Into taustoitti.

Steelers pelasi viikossa kolme peliä, joista tuli yksi voitto. Seuraavaksi on edessä kolme vierasottelua ja kotisaliin Steelers palaa 29. lokakuuta, jolloin vastassa on helsinkiläinen M-Team.

– Matkaamme ensi lauantaina yöksi Liminkaan ja sunnuntaina siellä tulee vastaan yksi sarjan ennakkosuosikeista. Sitten on edessä tuplaviikonloppu Itä-Suomessa. Joka ehtoo lähdemme haastamaan ja hakemaan pisteitä, mutta niihin vaaditaan ehjä kuusikymmentä minuuttia, Into ennakoi.