Steelers lähtee liigakauteen haastajajoukkueella – Päävalmentaja: “Nuorihan tämä joukkue on”

Steelers Hämeenlinna julkaisi kauden päättäjäisissään Elenia-areenalla samalla kauden 2019–20 liigajoukkueensa.

Viime kauden joukkueen huippuyksilöiden kuten Classiciin Ville Lastikan ja Santtu Pohjosen aiheuttamat menetykset Steelers pyrkii korvaamaan nuoruuden innolla.

Ville Ranki , Aleksi Kartano , Aapo Ordning , Osku Sipilä ja Joonas Viitanen nousevat liigarinkiin seuran junioreista. Hyökkäykseen joukkueeseen nostetaan junioreista Pieti Alatalo , Aleksi Hiltunen , Teo Laurila ja Atte Kurkikangas . Ryhmään nousevat mukaan myös LASBissa ja Urbansin junioreissa viime kaudella esiintynyt Jukka Jaakonsaari ja Kooveen A-junioreissa pelannut Tuukka Hytönen .

Maalin suulle Pasi Järvisen rinnalle joukkue värväsi LASBista Kaapo Kettusen .

Äkkiseltään voi sanoa, että joukkue tulee olemaan riippuvainen nuorten pelaajien roimista harppauksista eteenpäin, sillä joukkueen nimilista on viimekautista vaatimattomampi.

– Nuorihan tämä joukkue on. Toisaalta voi ajatella, että saamme jalkavuutta ja intoa taistella, mitä puuttui loppukaudesta. Laatumiehiä on joukkueessa edelleen. Ei tässä valmentaja huolestunut ole, hyvä kokonaisuus tämä on, Steelersin päävalmentaja Petri Kemppainen arvioi.

– Tämän päivän liiga menee nopeammaksi kaiken aikaa. Uskon, että pelaajat sopivat siihen. B-junnumme olivat viime kaudella hopealla ja sieltä varmasti saadaan ratkaisukykyä. On myös tärkeä viesti, että uskallamme nostaa junioreita liigaan ja siihen on mahdollisuus.

Kemppaisella ei ole vaikeuksia myöntää, että Lastikan ja Pohjosen menetykset kirpaisivat.

– Maalintekovoimaa lähti Villen myötä paljon pois ja Santtu oli sarjan top3-maalivahteja tässä sarjassa. Pärjääminen vaatii nöyryyttä pelitapaan joukkueelta ja monelta tason nostoa.

Kemppaisen mukaan Steelers havittelee vielä vahvistuksia riveihinsä.

– Muutamaa kokenutta puolustajaa ja hyökkääjää vielä katsomme, Kemppainen kertoo.

Vaikka joukkue näyttää materiaaliltaan viime kautta hatarammalta, Steelers lähtee ensi kaudella tavoittelemaan pudotuspelipaikkaa.

– Tavoitteita ei voi olla muita kuin päästä kahdeksan sakkiin. Pitää tehdä enemmän töitä, että sinne päästään. Sinne on mahdollisuus, jos jänteemme kestää pidempään kuin viime kaudella, Kemppainen sanoo.

Helpolla kova tavoite ei toteudu.

– Kolmen kentän tasaisuutta pitäisi saada. Ne, jotka ratkaisivat pelejä viime kaudella, heidän taakkansa oli liian kova. Leveämpää ratkaisuvoimaa ja tasaisuutta on saatava.

Steelersin ykköshyökkääjä Nico Jonaeson tulee kantamaan suurta tuloksentekovastuuta ensi kauden joukkueessa.

– Olen aina nauttinut vastuusta. Siksi halusin jäädä, koska saan pelata paljon. Valmennus, muut pelaajat ja joku katsojakin vaatii – mutta niin vaadin minäkin itseltäni, Jonaeson toteaa.

Jonaeson uskoo saavansa riittävää tulitukea.

– Varmasti täytyy pitää vähintään sama taso kuin viime kaudella. Joukkueessa on kuitenkin taitoa, uskon, että 1-3 pelaajaa voi ottaa isoja askeleita eteenpäin.

Pudotuspelitavoite on myös Jonaesonin mielestä kova, mutta juuri siksi iso porkkana esimerkiksi kesäharjoittelussa.

– Jos tavoitteet eivät ole korkealla, en tiedä miksi täällä ollaan. Ei sarjapaikan säilyttäminen tavoitteena riitä motivoimaan tarpeeksi. HäSa