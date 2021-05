Steelers rakentaa naisten liigajoukkuettaan

Steelers Hämeenlinna on rakentanut maaliskuusta lähtien ensi kauden naisten liigajoukkuettaan. Uudeksi päävalmentajaksi nimettiin Timo Viitanen ja uusina pelaajina joukkueeseen ovat liittyneet 1. divisioonasta keravalaisesta Blackbirds Unitedista Jenni Santaluoto ja Kirkkonummi Rangersista Ilona Ihalainen. – Loistavaa saada kaksi motivoitunutta eteenpäin menevää pelaajaa. He tulevat meille Divarista, mutta jo lyhyessä ajassa on käynyt selväksi, että kyse on todella hyvistä…