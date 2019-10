Steelers ryhdistäytyi, mutta viiden maalin Manninen oli liikaa – ”Tasaisuutta vaaditaan”

Kahden heikomman ottelun jälkeen Steelersin miesten otteet Salibandyliigassa paranivat selvästi kovempaa Happeeta vastaan. Voittoon nuoren joukkueen rahkeet eivät riittäneet, kun sunnuntaipelistä kehkeytyi maalintekokilpailu.

Kokeneen jyväskyläläisjoukkueen Jami Manninen johdatti isännät 9–6-voittoon ottelussa, jossa Steelers oli voittotaistossa mukana kaksi erää. Manninen latoi taululle tehot 5+1, joista kaksi viimeistä maalia hän laukoi tyhjiin.

Steelersin päävalmentaja Petri Kemppainen huomautti, että ero vasta kauden ensimmäisen kolmen pisteen voittonsa ottaneeseen Happeehen jäi pieneksi.

– Ei meillä oikeastaan mikään loppunut, mutta kun kaverilla on tällaisia Mannisia, niin kyllä he ratkovat, kun he saavat tilaa, Kemppainen totesi.

– Jouduimme pelaamaan aika puolustusvoittoisesti, mutta ensimmäisessä erässä olimme hyvin pelin päällä. Jos ajattelee Oulun reissua (2–9-tappio OLS:lle), olimme ihan eri joukkue. Pelasimme sitä salibandyä, mitä meidän pitää pelata, kun haluamme taistella pisteistä.

Hämeenlinnalaisten kärkipelaaja oli kapteeni Nico Jonaeson , joka iski hattutempun osumalla ylivoimalla, rangaistuslaukauksesta ja tasakentällisin.

Puolet Pasi Järvisen 24 torjunnasta tuli päätöserässä.

– Järvinen antoi meille myös mahdollisuuden voittaa, Kemppainen sanoi.

Kemppainen jäi kuitenkin odottamaan yhä kärkipelaajiltaan tasonnostoa.

– Nimiä mainitsematta muutama kaveri saa kyllä nostaa profiiliaan. Aina joku osa-alue vähän pettää. Mutta pelaisimme myös OLSia vastaan voitosta tällä pelillä. Tasaisuutta vaaditaan.

Steelers johti ottelua vielä ensimmäisen erän jälkeen 3–2 Atte Kurkikankaan , Jonaesonin ja Teo Laurilan maaleilla.

Lajilegenda Mika Kohonen tasoitti toisen erän alussa vaanittuaan takatolpalla, mutta Jonaesonin rankkari palautti Teräsmiesten johdon. Happee osui 34 minuutin jälkeen kahdesti reiluun minuuttiin, mutta Henri Aallonen toi Steelersin rinnalle 5–5:een vielä juuri ennen erätaukoa.

Kolmas erä olikin sitten kotijoukkueen hallintaa. Steelers vetäytyi puolustusasetelmiin, mutta ”kenttämestarin erikoisesta” seurannut pallonmenetys koitui vieraiden kohtaloksi ajassa 53.23. Kohonen nappasi ilmaisen pallon ja alusti Manniselle hattutempun.

Happeen ykkösketjun komea syöttökuvio johti voittomaaliin ajassa 55.11, kun Eemil Ukkonen ohjasi pakkiparinsa Joel Lahden syötön ylänurkkaan. Jonaeson kavensi heti tämän jälkeen viimeisen kerran Jukka Jaakonsaaren pallonriiston seurauksena.

Steelersin seuraava koetinkivi on keskiviikkona, kun Elenia-areenassa vierailee tappioton Esport Oilers. Salibandyliigassa 11:ntenä olevalla Steelersillä sen sijaan on nyt kolmen ottelun tappioputki.

– Sarja on kova, ja keskiviikkona pitäisi vielä nostaa tasoa, jos jotain löytyy. Meidän pitäisi olla koko ajan sellainen joukkue kuin olimme tänään. Kun peli on päätöserän alussa 5–5, pitäisi oppia vielä tekemään itse ne pari maalia siihen, Kemppainen pohti.