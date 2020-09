Steelers rynnisti kauden avausvoittoon – "Me ainakin uskomme olevamme ennakko-odotuksia parempia"

Salibandyliigassa pelaava Steelers Hämeenlinna on saanut vahvan kauden alun – jopa yllättävän vahvan.

Pisteen ennakkosuosikki-TPS:ltä kotiluolassaan viime viikonloppuna napsinut Steelers otti nyt tililleen täyden pistepotin kukistamalla Nurmon Jymyn vieraskentällä luvuin 2–5 (1–2, 0–0, 1–3).

Arvokkaan voiton takuumiehinä toimivat tehot 1+3 mässäillyt Markus Sipronen, hattutempun iskenyt Jose Takala (3+1) sekä tällä kertaa Steelersin maalissa Eero Kososen sijaan pelanneen Pietari Jääskeläisen 31 torjuntaa olivat nurmolaisille liikaa. Vastapäädyssä Jymyn maalilla pelannut Roope Mutka torjui 17 kertaa.

Päävalmentaja Tommi Ojala oli ymmärrettävästi tyytyväinen pisteisiin. Voitto oli samalla myös ensimmäinen täksi kaudeksi Steelers-ruoriin tarttuneelle Ojalalle päävalmentajana Salibandyliigassa.

– Puolustuspeliin olla jälleen erittäin tyytyväinen. Toki Jymy sai paljon vetoja, mutta se on vähän heidän tyylinsäkin. Vaarallisimmat paikat pidettiin poissa ja Pietari napsi ne mitkä sitten pahimmat kiinni, Ojala arvioi.

Steelers aloitti Takalan osumalla maalitalkoot ensimmäisessä erässä jo ajassa 4.47. Daniel Megyaszai kasvatti Steelersin karkumatkaa jo kahteen osumaan vain vajaa kolme minuttia myöhemmin. Nurmon Jymy kuitenkin kavensi Matias Mäenpään ylivoimaosumalla ennen erän päätöstä.

Maalitalkoot saivat odottaa päätöserään, sillä toisessa erässä ei maaleja syntynyt. Jymy onnistui tasoittamaan Miko Saarelan osumalla ottelun, mutta Takalan ja Siprosen kihauksilla Steelers otti kuskin paikan eikä sitä enää menettänyt.

Takala pääsi vielä viimeistelemään hattutemppunsa tyhjään rysään Nurmon Jymyn hakiessa kavennusta ilman maalivahtia.

Päävalmentaja Ojala oli tyytyväinen siihen, että kärkiketjun isot pojat olivat isoja poikia Jymyn kaadossa.

– Vaikka meillä on tasainen jengi, niin sen ketjun varassa ollaan pallollisessa pelissä ja tehojen osalta. Yhdelle kentälle tuo oli hyvää jälkeä, Ojala kiitteli.

Maalivahti Pietari Jääskeläinen saapui Classicista Steelersiin peliajan perässä, mutta Eero Kososen hankinta toi suunnitelmiin muutoksia.

Nyt Jääskeläinen näytti, että hänkin on pätevä veskari.

– Meillä on kaksi hyvää veskaria. Se on loistava tilanne, että kumpi vaan voi pelata. Maalivahtipelistä emme ainakaan jää kiinni, Ojala sanoi.

Steelers on aloittanut kauden vahvasti, mutta takana on kuitenkin vain kaksi ottelua. Sen tietää myös päävalmentaja Ojala.

Vahvan lähtölaukauksen merkitystä ei kuitenkaan pidä väheksyä.

– Se, että saamme hyvän alun on parasta itseluottamusta joukkueelle, joka hävisi valtaosan viime kauden peleistä. Eihän meiltä kukaan mitään ole oikein odottanut. Näihin kahteen peliin voi olla tyytyväinen, Ojala latasi.

Päävalmentajan mukaan harjoituksissa ja pukukopissa on puhuttu siitä, että joukkue haluaa näyttää alhaisille ennakko-odotuksille pitkää nenää. Suurin osa on sijoittanut ennakkoarvioissa Steelersin kellarikerrokseen, vaikka joukkueen oma tavoite on pudotuspeleissä.

– Me ainakin uskomme, että olemme parempia kuin ennakot ja muut antavat odottaa.

Steelersin kausi jatkuu jo lauantaina kun SPV saapuu sen vieraaksi Hämeenlinnaan.

Ojalan mukaan vastassa on jälleen kivikova vastus. Daavid lähtee kuitenkin taas horjuttamaan Goljatia.