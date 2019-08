Steelers uusi hallituksensa – Mika Walkamo puheenjohtajaksi

Steelers Hämeenlinna ry:n torstaina Elenia Areenalla järjestetyssä sääntömääräisessä vuosikokouksessa päätettiin uusi hallitus kaudelle 2019–20.

Uudeksi hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Mika Walkamo. Walkamo on toiminut aiemmin Salibandyliiga oy:n hallituksessa. Walkamolla on myös pitkä ura, 10 vuotta, golfin ammattilaisjärjestö PGA:n puheenjohtajana. Walkamo on Vanajanlinna oy:n yrittäjä ja hallituksen puheenjohtaja.

Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin Petteri Aho, Kimmo Joutsi, Mikko Malinen, Tero Elo, Outi Koskela ja Kai Lindfors. Varajäsenenä jatkaa Viivi Laine ja uutena valittuna Annina Junikka.