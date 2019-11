Steelers voitolla maajoukkuetauolle – Liiga B:n jumbo LoSB jäi jyrän alle

Steelersin naisjoukkueen syyskausi salibandyn Liiga B:ssä päättyi 6–2 (1–1, 3–0, 2–1) -kotivoittoon 12 pelin jälkeen pisteittä olevasta Lohjan Salibandystä. Naisten liiga jäi lauantain otteluiden jälkeen kuukauden maaottelutauolle, sillä naisten MM-kisat alkavat 7.12. Sveitsissä.

Avauserässä Steelers ei saanut peliään käyntiin toivotulla tavalla. Steelers tuli toiseen erään paremmalla jalalla ja hallitsi erää selvästi. Erika Laineen , Emma Kankaisen ja Katariinan Niemen maalien myötä Steelers näytti ratkaisseen ottelun toisessa erässä. Varsinkin kapteeni Niemen 4–1-alivoimamaali erän loppuun oli joukkueelle arvokas.

– Hyvä, että tuli onnistumisia, kommentoi Niemi vaatimattomasti maaliaan.

Kolmannen erän alkupuolella Steelers ohi ahtaalla ja LoSB:n Ella Sundqvistin 4–2-kavennusmaali sekoitti kotijoukkueen pasmoja entisestään. Erän puolivälissä Steelers sai kuitenkin vapauttavan osuman, kun Aurora Aaltosen hyökkäyspään karvaus onnistui ja Heli Haapalahden laukaus toi vapauttavan maalin.

– Hyvä fiilis tuli voitosta. Olisimme kyllä pystyneet parempaankin pallolliseen peliin, mutta tämäkin riitti, Niemi kommentoi.

Steelersin valmentaja Jari Salo oli ottelun jälkeen onnellinen mies. Pelin yllättäviin hetkiin kuului Iittala-hallissa pelatussa ottelussa Salolle laulettu onnittelulaulu miehen 45-vuotissyntymäpäivän kunniaksi.

– Hienoahan se on voitto saada joukkueelta syntymäpäivälahjaksi, Salo myhäili.

Salo lupasi teemupukkimaisesti viime sunnuntain ottelun jälkeen, että seuraavassa ottelussa tulee voitto.

– Ei tämä silti ollut mikään läpikävely. Luulimme, että voitto tulee puolivaloilla, mutta ei se niin käy, Salo totesi.

Steelers jää maaottelutauolle Liiga B:n kuudennelta sijalta, 12 ottelussa pisteitä on kertynyt 15. Syyskauden pistesaaliiseen Niemi ja Salo eivät ole täysin tyytyväisiä.

– Nousujohteisesti olemme pelanneet. Tauolla on hyvää aikaa keskittyä tiettyihin asioihin, Niemi sanoi.