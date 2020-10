Steelersille jäi luu käteen Hämeen derbystä – Päävalmentaja Tommi Ojala löysi selkeän kehityskohdan

Kautensa lupaavasti aloittaneen Steelersin alkukausi on alkanut valua tulokselliseen luiskaan.

Hämeenlinnalaiset ovat hävinneet miesten F-liigassa nyt viisi viimeistä otteluaan ja pistepussi on karttunut näissä otteluissa vain kahdella sarjapisteellä.

Hämeen derbyssä Steelers joutui sunnuntaina toteamaan LaSBin paremmakseen lukemin 5–2 (1–0, 2–1, 2–1) hävittyään joka erän yhdellä maalilla. Steelersin osumat viimeistelivät Teuvo Kinnunen ja Roope Yrjänen.

Steelersin maalilla Eero Kosonen torjui 11 palloa ja LaSBin Santeri Pohjonen otti 19 kertaa pallon kiinni.

Päävalmentaja Tommi Ojala ei sortunut ottelun jälkeen selittelyihin vaan näki lukemien vastanneen pelin kuvaa.

– Tällainen matsi tällä kertaa, LaSB oli juuri tuon verran parempi. Numerot ovat pelinmukaiset. Olimme pallolla muutaman kerran huolimattomia ja LaSB pääsi tekemään muutaman kääntömaalin. He olivat tarkempia, Ojala niputti.

Ojalan mukaan Steelersin täytyy petrata terävyyttään erityisesti otteluiden alussa. Ojalan suojatit ovat joutuneet liian monet kerrat takaa-ajoasemaan viime otteluissa.

– Monessa pelissä tarina on ollut se, että aluksi on ajauduttu tappiolle ja on jouduttu jahtaamaan, Ojala sanoi.

Päävalmentaja oli tyytyväinen joukkueensa esittämään puolustuspeliin, mutta kahdella maalilla harvoin voitetaan F-liigassa otteluita.

– Puolustuspeli on ollut riittävällä tasolla voittaa, se on selkärankamme ja siihen pitää olla tyytyväinen. OLS-peliä lukuunottamatta se on toiminut hyvin, Ojala sanoi.

Hyökkäyspelin saaminen samanlaisiin uomiinsa onkin Ojalan mukaan mutkikkaampi juttu.

– Olemme harjoitelleet määrällisesti hyökkäyspelaamista, mutta se on paljon pidempi tie. Puolustuspelaamisen organisoiminen on simppelimpää ja se on saatu nyt tähän malliin. Hyökkäyspeliä työstetään jatkossakin.

Ojalan mukaan hyökkäyspelissä on jo nähtävillä orastavaa kehitystä.

– Sillä lailla pitää olla tyytyväinen, että pystytään pallon kanssa pelaamaan edes niin järkevästi, että emme vuoda omiin jatkuvalla syötöllä.

Steelersille tarjoutuu nyt mahdollisuus harjoitella peliään parempaan tikkiin, sillä seuraava ottelu F-liigassa on vasta lauantaina 24. lokakuuta kotikentällä Welhoja vastaan.

Samana viikonloppuna Steelers joutuu F-liigan kovimpaan testiin, kun se matkustaa sunnuntaina 25. lokakuuta F-liigan dynastiajoukkue Classicin vieraaksi. HäSa