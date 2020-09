Steelersin A-pojat avaavat SM-sarjan – "Pojat ovat asettaneet tavoitteeksi pudotuspelit, ja se on mielestäni hyvin realistinen tavoite"

Steelers Hämeenlinnan A-pojat avaavat salibandyn SM-sarjan ensi lauantaina Espoossa Indiansin vieraana.

– Erikoistilanteita vielä hiotaan tällä viikolla, mutta valmiina ollaan, vakuuttaa päävalmentaja Arto Hiltunen.

Kahdentoista joukkueen runkosarja pelataan kaksinkertaisena maaliskuun alkuun asti ja viimeinen mahdollinen finaalipeli on ohjelmassa 18. huhtikuuta.

Viime kaudella Steelers oli runkosarjan yhdestoista, mutta kahdella edellisellä kaudella se eteni pudotuspeleihin ja keväältä 2018 tuli SM-hopeaa.

Tälle kaudelle joukkue lähtee jälleen kovin tavoittein.

– Pojat ovat asettaneet tavoitteeksi pudotuspelit, ja se on mielestäni hyvin realistinen tavoite. Harjoituspeleissä olemme voittaneet kuusi yhdeksästä ja asetelmat ovat aivan erilaiset kuin vuosi sitten, korostaa Hiltunen, jolle kausi on toinen A-poikien kanssa.

– Viime kauteen lähtö oli monella tavalla repaleinen, mutta nyt on aivan eri lähtökohdat. Joukkueeseen tulleet uudet pojat ovat positiivisia vahvistuksia, ja treenien taso on ollut kovaa luokkaa. Huhti-toukokuulta valmistautuminen alkoi omatoimijaksolla.

Valmennusryhmään kuuluvat myös Olli Kartano, Miiro Maunula ja Kimmo Suominen sekä fysiikasta vastaava Pasi Perkiömäki.

– Tuttu vanha kaarti meitä on valmennuksessa, Hiltunen iloitsee.

Eteläsuomalainen sarja

Sarja painottuu Etelä-Suomeen. Pääkaupunkiseudulta on viisi joukkuetta eli Espoosta lisäksi Oilers, Helsingistä EräViikingit ja SC Hawks ja Vantaalta Tikkurilan Tiikerit, Tampereen seudulta Classic ja Nokian KrP, Turusta TPS ja Lahdesta LASB. Jyväskylästä mukana on Happee ja pohjoisin joukkue on Seinäjoen Peliveljet.

Viime kaudella runkosarjan kärkikolmikko oli SPV, TPS ja Classic, mutta voimasuhteiden ennakointi on perinteisesti ollut vaikeaa, sillä monessa joukkueessa kauden aikana kokoonpano vaihtelee paljon.

Steelers lähtee tähän kauteen perusryhmillä niin, että miesten liigajoukkue on omansa, samoin A- ja B-poikien SM-sarjajoukkueet.