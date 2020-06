Steelersin ja SC Urbansin yhteistyö lähti käyntiin iloisesti – C2-poikien yhdistelmäjoukkue aloitti toimintansa

Hämeenlinnalaisen Steelersin ja janakkalalaisen SC Urbansin C2-poikien yhteistyö on käynnistynyt hyvin. Joukkueiden harjoitukset ovat alkaneet tällä viikolla. Pelaajia on reilut 40, ja valmentajiakin on 5–6 hengen porukka. Näistä muodostetaan edustusjoukkue, joka pyrkii pelaamaan C2-poikien SM-sarjaa sekä kilpajoukkue, joka pelaa alueellista sarjaa. Steelersin toiminnanjohtaja Noora Lavonen on tyytyväinen, sillä yhteistyössä on monia etuja.

– Valmentajat pyörittävät yhdessä näitä kahta joukkuetta, jotta pelaajat pystyvät liikkumaan joukkueesta toiseen. Pelaajat harjoittelevat samoja asioita, ja ideana on, että kehitetään yhtä ikäluokkaa kokonaisuudessaan, Lavonen kuvailee.

Molemmat joukkueet harjoittelevat Janakkalassa ja Hämeenlinnassa. Edustus- ja kilpajoukkueella on myös yhteisharjoituksia. Osa valmentajista myös kiertää. Näiden avulla nähdään, ketkä ovat valmiita siirtymään SM-porukan mukaan, ja mitä asioita tuodaan harjoitteluun.

Joukkueet ovat myös pitäneet palavereja keskenään kustannuksien jakautumisesta.

– Taloudellisestikin tästä on pelaajille hyötyä, sillä yhteistyön avulla saimme myös yksittäisen pelaajan kausimaksua pienemmäksi, Lavonen linjaa.

Lavonen ja Urbansin puheenjohtaja Marko Ruuskanen alustivat suunnitelman sekä säännöt, ja kävivät sen läpi joukkueiden kanssa. Toiminnan käynnistymisen jälkeen käytäntö on jäänyt valmentajille.

– Olen tyytyväinen, että ikäluokkaa pystytään lähtemään kehittämään, Lavonen sanoo.

Myös Urbansin puheenjohtaja Ruuskanen näkee etuja toiminnassa.

– Molempien joukkueiden toiminta pyritään pitämään laadukkaana, joka vähentää toivottavasti lajin lopettamisia. Kaikilla on omat motiivit pelaamiseen, ja motivaatio lajiin vaihtelee myös jaksoittain, Ruuskanen muistuttaa.

– Joukkueessa on paljon edustusjoukkueen tasoisia pelaajia, ja se lisää hyvää kilpailua joukkueessa. Kun on riittävästi pelaajamassaa, niin saadaan tasoakin nostettua.

Tavoitteena on tuottaa toimintaa kaikenlaisille pelaajille.