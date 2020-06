Steelersin ja Tarmon yhteistyö jatkuu – F-liigajoukkueet saavat harjoitusta juoksutekniikkaansa Tarmon yleisurheilijoilta

Salibandyseura Steelers ja yleisurheiluseura Tarmo jatkavat yhteistyötään. Salibandypelaajien juoksutekniikkaharjoituksiin ovat päässeet mukaan nyt myös Steelersin naisten liigajoukkueen pelaajat.

– Kaikki alkoi viime kesänä, kun Steelers lähestyi meitä ja pyysi jonkinlaista juoksuvalmennusta, joka sisältäisi koordinaatioita yms. Sitten tänä kesänä palasimme siihen, ja sitä on pidetty nyt miesten edustusjoukkueelle sekä naisille Idänpään kentällä, kertoo Tarmon yleisurheilijoiden puheenjohtaja Kirsi-Marja Koskela.

– Kaurialan kentällä on ollut nyt alkukesästä vähän täydempää, Koskela naurahtaa.

Koskelan mukaan yhteistyö on toiminut hyvin.

– Silloin, kun minä olen ollut paikan päällä tai vienyt meidän valmentajaamme pitämään sitä, niin ovat he siellä hyvin intensiivisesti 60 minuuttia painaneet ja tehneet kaikenlaista, toteaa Koskela.

Hän ei näe yhteistyölle heidän puoleltaan esteitä myöskään tulevaisuudessa.

– Olen ymmärtänyt valmentajamme osalta, että on ollut mukava vetää sitä. Myös Steelersin puolella ollaan oltu tietääkseni tyytyväisiä. Tämä perustuu siihen, että meillä on aikaisemminkin ollut tällaista toimintaa yksittäisissä joukkueissa, eli on vanhaa pohjaa tälle junnupuoleltakin. Me Tarmossa ainakin jatkamme, jos meihin ollaan tyytyväisiä, Koskela sanoo.

– Minusta on vain kiva, että seurat tekevät yhteistyötä, Koskela päättää.

Steelersin miesten ja naisten liigajoukkueiden fysiikkavalmentaja Jarmo Törmänen on valmentanut fysiikkaa pitkään Espoossa jääkiekon puolella. Viime kaudesta lähtien hän on kuitenkin toiminut salibandyn parissa.

Törmänen muutti Hämeenlinnaan, ja hän aloitti viime kaudella Steelersin liigajoukkueen fysiikkavalmentajana.

– Juoksemisen tekniikka ei ollut täysin hallussa, mutta perusteet tiesin. Päätin hakea parempaa osaamista siihen. Olin siis jo viime kesänä yhteydessä Tarmoon ja Ari Markkaseen, joka oli silloin valmennuspäällikkönä, Törmänen kertoo.

– Jääkiekossa liikkuminen on kuitenkin hiukan erilaista kuin salibandyssa, hän naurahtaa.

Harjoittelun alettua tulokset olivat positiivisia.

– Vedimme viime kesänä liigamiehille juoksutekniikkaharjoituksia jonkun verran. Siirtovaikutus lajiin oli selkeästi nähtävissä, sanoo Törmänen.

Tälle kaudelle Törmäsestä tuli myös naisten fysiikkavalmentaja ja hän päätti laajentaa toimintaa.

– Alkukesästä Tarmosta on ollut maanantaisin ja keskiviikkoisin valmentaja paikalla. Hän on ohjannut ryhmiä, ja se on toiminut mielestäni oikein hyvin, Törmänen iloitsee.

Idänpään kentällä nähdään maanantaisin ja keskiviikkoisin monipuolista harjoittelua.

– Teemme siellä juoksukoordinaatioharjoituksia, eli juoksutekniikkaa. Tähän kuuluu erilaisia hyppyjä, askellusta, aitojen ylittämistä, eli ihan puhtaita koordinaatioharjoituksia, Törmänen kertoo.

Harjoittelu on auttanut pelaajia juoksemaan nopeammin sekä taloudellisemmin.

– Tänä kesänä olemme saaneet vasta vain pohja-ajat, mutta viime kesänä kesken maksimivoimakauden saimme selkeitä parannuksia 20 metrin juoksussa, Törmänen muistelee.

Koordinaatioharjoittelu on vaativaa taitoharjoittelua, jolloin reilu osa suorituksista epäonnistuu.

– Toiset pelaajat ottavat epäonnistumiset naureskellen ja toiset kiroillen, Törmänen myhäilee.