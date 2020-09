Steelersin kausi käyntiin huippuottelulla – Ojala: "Kauden alut ovat hyviä hetkiä kohdata kärkijengejä"

Päävalmentaja Tommi Ojalan mukaan loppukesän ja syksyn harjoituskausi on sujunut hyvin, ja peli ottaa askeleita oikeaan suuntaan.

Hämeenlinnalaisen salibandyn miesten F-liigajoukkueen Steelersin päävalmentaja Tommi Ojala on tyytyväinen joukkueensa valmistautumiseen viikonloppuna alkavaan kauteen. Koronapandemia häiritsi vielä kevään harjoittelua, mutta kesän ja syksyn harjoittelu on mennyt suunnitelmien mukaan.

– Pojat ovat fyysisesti hyvässä kunnossa, ja pelimme on kehittynyt. Ei se valmista vielä ole, tai sitä mitä olemme hakeneet, mutta suunta on ollut koko ajan hyvä, Ojala kiittelee.

Steelers pääsee kauteen täydellä kokoonpanollaan.

– Mitään suurempia murheita ei ole. Sairauksia ei ole päällä, eikä mitään isompia vammojakaan.

Avausvastustajana TPS

Steelers kohtaa sarja-avauksessaan sunnuntaina Loimua-areenassa Turun Palloseuran. TPS lukeutuu F-liigan kärkipään joukkueisiin, joten hämeenlinnalaisten testi on heti kova.

– Toisaalta näen sen niin, että kauden alut ovat hyviä hetkiä kohdata kärkijengejä. Niidenkin peli kehittyy kauden aikana eikä ole vielä ihan uomissaan.

Ojala toivoo, että hänen valmentamansa Steelers kykenee alkavalla kaudella monipuoliseen salibandyyn.

– Olemme työstäneet keväästä asti sitä, että pystyisimme olemaan pallollakin, emmekä pelkästään kykkimään ja iskemään vastaan. Ottaisimme askeleen monipuolisempaan suuntaan, eikä peli olisi pelkästään selviytymissählyä, päävalmentaja sanoo.

Ojalan valmennustiimi ja joukkue ovat asettaneet tämän kauden tavoitteekseen pudotuspelipaikasta taistelun. Päävalmentaja myöntää, että edelliskausien tuloksiin nähden tavoite on todella kova.

– Mielestäni meidänkin kannattaa kuitenkin tavoitella isoja kuin olla turhan vaatimattomia.

Ei yhden miehen joukkue

Hämeenlinnalaiset saivat kauden alla toivotun vahvistuksen, kun pitkään kestäneet sopimusneuvottelut maailman parhaaksi salibandypelaajaksikin valitun maalivahdin Eero Kososen kanssa päättyivät allekirjoitukseen.

– Eepi on ollut tietysti treenien aikana äänessä, ja hän ohjaa pelin aikana peliä paljon. Se auttaa puolustuspelissä. Hänen kokemuksensa ja huippujengeissä vietetyt vuodet näkyvät. Hän on tullut hyvin joukkueeseen sisään.

Ojala myöntää, että kokeneen Kososen rooli joukkueessa on iso.

– Sitä ei käy kiistäminen, että hän on tärkeä pelaaja. Yhden miehen joukkue tämä ei kuitenkaan ole, päävalmentaja silti muistuttaa.

Nuorilla mahdollisuus nopeaan kehitykseen

Ensimmäistä kertaa F-liigana pelattavan salibandyn pääsarjan suuret ovat tälläkin kaudella suuria. Pelaajavaihdokset eivät ole olleet monessakaan joukkueessa kovin merkittäviä.

– Odotusarvo on varmaan se, että voimasuhteet ovat samankaltaiset kuin menneelläkin kaudella, mutta nimenomaan viime kauden peräpään monella joukkueella, muillakin kuin meillä, on tosi nuori joukkue. Nuorella joukkueella on mahdollisuus ottaa isoja kehitysloikkia nopeastikin, Ojala sanoo. HÄSA