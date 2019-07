Steelersin Mari Seppänen maajoukkue- leirille

Hämeenlinna. Steelersin naisten joukkueen puolustaja Mari Seppänen on valittu alle 19-vuotiaiden tyttöjen maajoukkueleirille. Tyttöjen maajoukkue kokoontuu kesän toiselle leirilleen Eerikkilään 28.–31. heinäkuuta.Leirillä on mukana 30 kenttäpelaajaa ja neljä maalivahtia. Maajoukkueen...

Hämeenlinna. Steelersin naisten joukkueen puolustaja Mari Seppänen on valittu alle 19-vuotiaiden tyttöjen maajoukkueleirille. Tyttöjen maajoukkue kokoontuu kesän toiselle leirilleen Eerikkilään 28.–31. heinäkuuta.Leirillä on mukana 30 kenttäpelaajaa ja neljä maalivahtia. Maajoukkueen päätavoite on ensi vuoden toukokuussa Uppsalassa pelattavat maailmanmestaruuskilpailut. Sitä ennen joukkue pelaa lokakuussa Prahassa ETF-turnauksessa ja helmikuussa Suomi–Ruotsi-tuplamaaotteluissa. HÄSA…