Steelersin Markus Sipronen U23-maajoukkueen matkassa

Steelers Hämeenlinnan hyökkääjä Markus Sipronen on nimetty salibandyn alle 23-vuotiaiden maajoukkueryhmään, joka leireilee torstaista sunnuntaihin Eerikkilän urheiluopistolla yhdessä A-maajoukkueen kanssa. – Loppukesästä olin jo mukana samanlaisella leirillä ja mukavaa on päästä vääntämään taas maailman parhaita vastaan. Nyt on jo parempi pelituntuma kuin edellisellä leirillä. Silloinkin oli tiukkaa vääntöä keskinäisissä peleissä, Sipronen taustoittaa. – Mahdollisimman hyvät näytöt on…