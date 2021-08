Steelersin miesten liigajoukkueen piirissä kahdeksan koronatartuntaa

Hämeenlinnalainen salibandyseura Steelers tiedottaa, että seuran miesten F-liigajoukkueen piirissä on todettu kahdeksan koronavirustartuntaa.Ensimmäinen positiivinen tartuntatulos todettiin viime viikon torstaina aamupäivällä henkilöllä, joka oli osallistunut joukkueen harjoituksiin edellisenä maanantaina. Viimeisin positiivinen testitulos on todettu keskiviikkona.Suurin osa joukkueesta on karanteenissa ensi viikkoon asti. Steelersin tiedotteen mukaan joukkueen jäsenten oireet eivät ole vakavia, eikä kukaan ole ollut sairaalahoidossa….