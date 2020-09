Steelersin naiset ottivat avausvoittonsa

Steelersin naisten salibandyn F-liigajoukkue ei joutunut odottamaan kauden avausvoittoaan kuin sarjan toiselle kierrokselle. Steelers kaatoi sunnuntaina Loimu-areenassa kuopiolaisen SB Welhot värikkäiden vaiheiden jälkeen 6–5 (3–2, 2–1, 1–2). Steelersin voittomaalista vastasi Anika Holopainen (2+0), joka onnistui rangaistuslaukauksessaan ajassa 56.57.

Johtomaalin jälkeenkin pelissä riitti nähtävää. SB Welhot otti maalivahdin pois ja haki tasoitusta kuudella kenttäpelaajalla. Lähelle se pääsikin, mutta kotijoukkue kesti lopulta paineen ja pääsi juhlimaan voittoa.

Kotijoukkue sai otteluun mainion alun. Se meni vajaaseen yhdeksään minuuttiin 3–0-johtoon Holopaisen, Titta Aholan ja Roosa Kankareen (1+1) maaleilla johtoon. Peli meni kuitenkin tiukaksi vielä saman erän aikana. Steelers teki karkeita virheitä omassa päässä, ja vierasjoukkue tuli maalin päähän.

– Ensimmäisen erän loppupuolella ehkä vähän tuudittauduimme siihen, että peli tuleekin helpolla ja vastustaja pääsi peliin mukaan, myönsi Steelersin päävalmentaja Jari Salo.

Steelers lisäsi johtoaan toisessa erässä, kun Erika Laine (1+1) ja Saimi Lehto onnistuivat maalinteossa, eikä kuopiolaiset vastaavassa onnistunut kuin Mari Kemppainen. Kolmannessa erässä Welhot tuli tasoihin, mutta Holopaisen rankkari takasi pisteet emännille.

– Toinen erä oli aikamoista taistelupalloa. Kolmanteen erään kävimme läpi karvauspelaamistamme, ja omasta mielestämme erä oli vahva. Karvauspelaaminen oli hyvää ja oma pää tiivis. Rankkarihan sen sitten ratkaisi, Salo kertasi.

Päävalmentaja myönsi, että oman pään virheitä pitää saada jatkossa pois. Salon mukaan siihen aiotaan myös panostaa harjoituksissa.

– Aiheutimme itse hankalat tilanteet. Meillä ei ollut mitään hätää, ja tilanne oli paineeton, mutta yhtäkkiä vastustaja oli yksin maalin edessä. Sellainen pieni pallohuolellisuus on yksi asia, jota pitää käydä ensi viikolla läpi. Kun pelaamme omaa sovittua juttuamme, ei meillä ole mitään hätää. Kasetti leviää, kun alamme sooloilla.

Harjoituskauden ajan voitoitta pelanneelle ja myös sarja-avauksen hävinneelle Steelersille oli tärkeää, että kauden avausvoitto tuli nopeasti.

– Uskon, että tästä tulee meille tosi paljon positiivista energiaa. Harjoitusottelukausi meni voitoitta. Siellä haettiin tietysti määrättyjä asioita, eikä tulos ollut pääasia. ÅIF-peli oli kaksi erää ihan meidän matsi. Tämä tuo lisää virtaa arkeen ja uskoa omaan tekemiseen, Salo vakuutti.

Steelers jatkaa kauttaan ensi lauantaina kohtaamalla kotiottelussaan lappeenrantalaisen SaiPan.