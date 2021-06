Steelersin Pyry Kauppinen 19-vuotiaiden maajoukkueleirille – Suomen joukkue valmistautuu Tshekin MM-turnaukseen

Hämeenlinnan Steelersin F-liigajoukkueen hyökkääjä Pyry Kauppinen, 18, on mukana alkuviikosta Eerikkilän urheiluopistolla leireilevässä U19-maajoukkueryhmässä. Päävalmentaja Jarmo Härmän luotsaamassa joukkueessa on mukana 35 pelaajaa. U19-maajoukkue valmistautuu elokuun lopulla Brnossa Tshekissä pelattavaan ikäluokan MM-turnaukseen. Kisat siirrettiin viime keväältä syksyyn koronan takia. Kauppiselle sunnuntaina alkanut leiri on paluu 19-vuotiaiden rinkiin. Ikäluokan maajoukkueessa hämeenlinnalainen on ollut muun muassa Hämeenlinnan…