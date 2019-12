Steelersin uudelle valmennukselle voitolla lentävä lähtö – "Koko ryhmä oli loistavasti sitoutunut"

Steelers Hämeenlinna taisteli kotivoiton salibandyliigassa 478 katsojan edessä, kun Oulun Luistinseura kaatui maalein 7–4 (3–0, 1–1, 3–3).

Kauden toinen kolmen pisteen voitto nosti Steelersin pois jumbosijalta kolmen pisteen päähän pelin enemmän pelanneesta Tikkurilan Tiikereistä, joka on yhdentenätoista suoran säilyjän paikalla.

– Huikea joukkue, jätkät tekivät tämän. Koko ryhmä oli loistavasti sitoutunut, hehkutti viikon verran Steelersin päävalmentajana ollut Raine Laine.

– Kaksi harjoitusta yhdessä meillä oli alla ja eilinen viimeistely oli aika shokki, kun neljä pelaajaa putosi kokoonpanosta pois. Mutta huono kenraali toi hienon tuloksen ja uutena kokoonpanoon tullut Joonatan Veijola pääsi saman tien mukaan ja pelasi myös huikean pelin.

Steelersin kokoonpanosta puuttuivat sairastuvalle joutuneina muun muassa Markus Sipronen, Niko Einiö, Pyry Kauppinen ja Pieti Alatalo.

Kotijoukkue tuli terävästi peliin ja uusitun ykkösketjun Nico Jonaeson (2+1), Aleksi Hiltunen (2+0) ja Aleksi Kulmala (0+1) johdolla takanaan puolustajat Jarno Mäkinen ja Ville Ranki Steelers eteni avauserässä ansaitusti kolmen maalin johtoon. Kulmalalle ottelu oli ensimmäinen liigapeli tällä kaudella kevään leikkauksen ja kuntoutuksen jälkeen.

Steelersin voiton takuumiehiin kuului myös maalivahti Kaapo Kettunen (22 torjuntaa), joka otti monta tärkeää torjuntaa, eikä irtopalloja maalin eteen juuri tullut.

OLS tuli toiseen erään vauhdikkaammin ja Kettusen nolla rikkoutui ajassa 27.38, mutta heti perään Steelersin parhaana palkittu työmyyrä Markus Hautaoja (0+2) karvasi pallon itselleen ja loistopassista Henri Aallonen (1+1) laukoi 4–1.

Päätöserään OLS muutti miehitystään ja sai pelin hallintaansa. Se nousi maalin päähän lukemiin 5–4 ja iski tilanteessa 6–4 vielä osuman, jonka tuomaristo kuitenkin lopulta hylkäsi mailan osuttua Steelersin pelaajan kasvoihin.

Kakkosketjua johtanut Jose Takala (2+0) teki vapauttavat kaksi viimeistä maalia Hautaojan ja Aallosen syötöistä.

– Päätöserässä hieman lipsuimme siitä, mitä oli sovittu ja OLS pääsi peliin mukaan. Mutta sitten saimme rauhoitettua tilanteen ja OLS pysyi siellä, missä halusimmekin, Laine summasi.

OLS on tasainen ryhmä, jolta puuttuu selkeä tehoketju ja se näkyi myös Hämeenlinnassa. Kymmenentenä oleva joukkue on kerännyt pisteensä pääosin takanaan olevilta joukkueilta, mutta tällä kertaa Steelers oli vahvempi. Eroa joukkueiden välillä on nyt kahdeksan pistettä.

Steelersillä on edessä jälleen parin viikon tauko ennen tiukkaa viiden ottelun putkea, jossa vastaan tulee pudotuspeliviivan yläpuolella olevia joukkueita.

– Hiomme peliämme, mutta pohjatyö Steelersissä on tehty hyvin ja me uutena valmennustiiminä teemme vain pieniä nyansseja. Sairastuvalta saadaan pelaajia takaisin, mutta pari kaveria (Einiö ja Takala) menee inttiin, Laine kertoi.

Vantaalla asuva Laine ei ole ollut puoleentoista vuoteen seurajoukkueessa, vaan hän on tehnyt taitovalmennusta Suomessa ja ulkomailla. Viime kaudella hän oli myös Hämeenlinnassa Steelersin juniorien kanssa.