Steelersin valmentajapotkut eivät olleet hallituksen siunaamat – "Jatkossa ei varmasti tapahdu vastaavanlaista"

Hämeen Sanomien tietojen mukaan Steelersin urheilujohtaja Petri Torni vastasi yksin päätöksestä irtisanoa ex-päävalmentaja Petri Kemppainen ja hänen valmennustiiminsä. Torni ei käynyt keskusteluja erottamispäätöksestä seuran hallituksen kanssa.

Steelersin hallituksen puheenjohtaja Mika Walkamo myöntää, että Torni toimi asiassa omin päin.

– Se pitää paikkaansa. Olemme keskustelleet asiasta sen jälkeen ja sovimme toimintamalleista, miten toimimme jatkossa. Olen tottunut urallani siihen, että tämänkaltaiset suuret päätökset kulkevat puheenjohtajan ja hallituksen kautta, Walkamo sanoo.

Walkamon mielestä Tornin toiminta asiassa ei kuitenkaan luonut säröä luottamukselle urheilujohtajan ja hallituksen välille.

– Ne asiat on nyt käsitelty. Jatkossa ei varmasti tapahdu vastaavanlaista – enkä sallisikaan sellaista tapahtuvan.

Yksi sai paikan uudesta valmennustiimistä

Salibandyliigassa jumbopaikalla majailevan Steelersin uuden valmennustiimin rakennuksessa oli yksi merkillinen piirre. Steelers irtisanoi koko valmennuskolmikkonsa – Kemppaisen sekä hänen apuvalmentajansa Mikko Malisen ja Juuso Silenin.

Potkut kuitenkin ilmeisesti peruttiin yhden kohdalla, sillä kolmikosta Silen yllättäen jatkaa uuden päävalmentajan – Raine Laineen – valmennustiimissä.

Walkamo kommentoi sanoen, että Tornilla oli mandaatti valita valmennustiimi, sillä hän on seurajohdossa asian tämän hetken paras osaaja.

– Uusi valmennustiimi on urheilujohtajan käsialaa. Se oli hänen valintansa, Walkamo avaa.

Myös juniorijoukkueilla menossa heikko kausi

Steelersillä on huolta liigajoukkueen lisäksi useammalla rintamalla, sillä myös A- ja B-juniorit ovat SM-sarjoissaan viimeisinä.

Walkamon mielestä yksi syy Steelersin ahdinkoon on se, että miesten liigajoukkueen A-junioripitoisuus on johtanut kierteeseen. Kun pelaajia on nostettu A-junioreista liigaan ja B-junioreista A-junioreihin, kaikki joukkueet ovat olleet sen seurauksena tasoltaan alimitoitettuja materiaaliltaan sarjaportailleen.

– Toivottavasti uusi valmennustiimi saisi aikaan uutta potkua. Heille on nyt annettava työrauha. Muutosta haluamme ilman muuta. Haastava tilanne tässä on, kun B-juniorit joutuvat pelaamaan A-junioreiden sarjaa ja A-juniorit liigaa, Walkamo myöntää.

Mikäli liigajoukkue sekä A- ja B-juniorit putoaisivat sarjastaan, isku olisi Steelersille kova. Sen tietää Walkamokin.

– En silti halua ajatella niin huonoa skenaariota etukäteen. Nyt täytyy ajatella positiivisesti.

”On hyviä ja huonoja kausia”

Elokuussa Steelersin puheenjohtajaksi nimetty Walkamo uskoo kuitenkin hämeenlinnalaiseen salibandyhuomiseen vaikeuksista huolimatta.

– On hyviä kausia ja on huonoja kausia. Tämä on tämän hetken tilanne, mutta uskon, että hyvät vuodet ovat edessäpäin. Olemme tehneet hyviä suunnitelmia tulevaisuuden varalle. Kerromme niistä, kun kerrottavaa on, Walkamo sanoo.