Steelersin valmistautuminen liigaan on aikataulussa – Kemppainen: “Hyvä alku on kultaakin kalliimpi”

Viime kauden päätteeksi salibandyliigassa säilyttäneen Hämeenlinnan Steelersin valmistautuminen tulevaan kauteen on hyvässä vauhdissa. Toukokuun toiselta viikolta juhannukseen asti yhdessä harjoitellut ryhmä palasi joukkueharjoituksiin tällä viikolla kolmen ja puolen viikon omatoimijaksolta.

– Pääpaino on ollut voima- ja nopeuspuolella uuden fysiikkavalmentajamme Jarmo Törmäsen johdolla, mutta totta kai olemme harjoitelleet hieman lajiakin. Lajipuoli lisääntyy heinäkuussa, vaikka fysiikka on edelleen isossa osassa, kertoo Steelersin päävalmentaja Petri Kemppainen.

Kemppainen on ollut tyytyväinen joukkueensa menoon hikisissä kesäharjoituksissa.

– Meno on näyttänyt hyvältä. Osallistuminen on ollut säännöllistä ja pelaajat ovat näyttäneet motivoituneilta. On ollut kiva katsoa, kun nuoret pojat painavat hommassa hienosti mukana.

Kuusi harjoitusottelua

Steelers pelaa valmistautumisjaksonsa aikana myös harjoituspelejä, joista ensimmäinen on edessä 9. elokuuta vieraissa Nokian KrP:tä vastaan.

– Hämeenlinnassa alkavat normaalit salivuorot elokuussa, jolloin pääsemme kunnolla lajiharjoittelun kimppuun. Treenipelejä on sovittu pelattavaksi kuusi, ensimmäinen Nokialla ja siitä sitten tasaisesti joka viikko. Kotona kohtaamme LASB:n ja Tiikerit. Siitä se lähtee kivasti menemään, Kemppainen uskoo.

Nuoren joukkueen kohdalla puhutaan usein siitä, että sarjan alku on tärkeä. Se on Kemppaisen mukaan ilman muuta sitä myös Steelersin kohdalla.

– Fysiikkavalmentajamme kysyikin, mikä on tärkein ajankohta olla kunnossa ja se on kauden alku. Nuorelle porukalle on kultaakin kalliimpaa saada hyvä startti syyskuussa. Jo treenipeleistä olisi hyvä saada mukaan dataa, Kemppainen myöntää.

Peliin pieniä viilauksia

Kemppaisen mukaan Steelersin peliin ei tule isoja pelillisiä muutoksia, vaan pikemminkin pieniä viilauksia aktiivisempaan suuntaan.

– Näkisin, että nyt kun meillä on nuori ja nälkäinen ryhmä, voimme jatkaa samalla tavalla. Olemme puhuneet toisten valmentajien Malisen Mikon ja Silenin Juuson kanssa, ettemme ainakaan ala peruutella. Yritämme olla kentällä aktiivisia ja haluamme sitä lisää karvauspelaamiseemmekin, jotta saisimme vastustajan tekemään peliään. Ettemme vain odottele, että se tulee omista pois, valmentaja kertoo.

Tutut suosikit

Miesten salibandyliigan alkuun on aikaa hieman yli kaksi kuukautta. 21. syyskuuta starttaavan liigan ennakkosuosikkeja ovat edelleen samat joukkueet, mutta kesän seurasiirtoja tarkasti seurannut Steelersin päävalmentaja Petri Kemppainen odottelee muutamalta joukkueelta tason nostoa.

– Iso Classic on tietysti aina kova, mutta minulla on sellainen kutina, että Oilers ja KrP nostavat ensi kaudella profiiliaan ja tasoaan. Oilers oli jo viime vuonna hyvä ja nyt se on saanut joukkueeseensa kentällisen uusia pelaajia, valmentaja uskoo.

Suomenmestaruuden voittaneen Classicin lisäksi viime kauden hopeajoukkue TPS ja pronssille yltänyt SPV ovat edelleen vahvoilla.

– Ne eivät ole heikentyneet yhtään. Meillä ja muilla kahdeksan joukkoon haluavilla on edelleen iso työ horjuttaa niitä, Kemppainen sanoo.

Steelersin valmennusryhmällä on kuitenkin Kemppaisen mielestä yksi ensisijainen tehtävä.