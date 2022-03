Street-O-suunnistajille neljä tapahtumaa keväällä – Torstaina reippaillaan Ojoisten ja Tiiriön alueilla

Street-O-suunnistuksen ystäville on luvassa Hämeenlinnan seudulla tänä keväänä neljä tapahtumaa. Kausi pyörähtää käyntiin torstaina Ojoisten ja Tiiriön alueilla suunnistettavalla tapahtumalla, jonka keskuspaikkana on Säästöpankki-areena. Kolmena seuraavana torstaina hauskan kaupunkisuunnistuksen harrastajat ovat vauhdissa Visamäessä (24.3.), Käikälässä (31.3.) ja Parolassa (7.4.). Matkaan pääsee kello 17.30–18.30 ja maali sulkeutuu kello 19.30. Kaupunkisuunnistuksessa ideana on etsiä haluamassaan järjestyksessä tunnin...

