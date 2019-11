Street-O-suunnistus sai reippailijat liikkeelle – Uusi kaupunkisuunnistus houkutteli heti rasteille

Hämeenlinnalaisille suunnistuksen ystäville ja muille reippailijoille on tarjolla uutta mukavaa liikuntaa. Goodmanin ja Myllymäen maisemissa testattiin keskiviikkoiltana uudentyyppisiä kaupunkirasteja, Street-O -suunnistusta. Kaupunkisuunnistuksen ideana on etsiä haluamassaan järjestyksessä tunnin ajan niin...

Hämeenlinnalaisille suunnistuksen ystäville ja muille reippailijoille on tarjolla uutta mukavaa liikuntaa. Goodmanin ja Myllymäen maisemissa testattiin keskiviikkoiltana uudentyyppisiä kaupunkirasteja, Street-O -suunnistusta. Kaupunkisuunnistuksen ideana on etsiä haluamassaan järjestyksessä tunnin ajan niin monta karttaan merkittyä rastia kuin ehtii. Street-O -suunnistus on kaikille avoin, eikä siinä tarvitse pelätä eksymistä pimeään metsään, sillä reitit kulkevat Hämeenlinnan katuja, teitä ja…