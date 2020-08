Suomen kärkivalmentaja Jouko Pakarinen ottaa Hämeenlinnan viisiottelijat kontolleen

Hämeenlinnan 5-ottelijat eli HML5 kertoi perjantaina myös värvänneensä harrastajilleen uuden päävalmentajan. Tosissaan toimintaansa kasvattavan seuran valmennuksesta vastaa kesäkuussa tehtävän vastaanottanut Jouko Pakarinen.

Pakarinen on entinen MM-tason viisiottelija (7. vuonna 1984), joka on valmentanut lajia kotimaassa ja ulkomailla. Hän on suorittanut Kansainvälisen nykyaikaisen viisiottelun liiton korkeimman valmentajatutkinnon sekä yleisen ammattivalmentajatutkinnon ja päävalmentanut Suomen viisiottelijoita yhteensä 13 vuotta.

Lisäksi Pakarinen on miekkailun kaksinkertainen suomenmestari ja entinen Miekkailuliiton valmennuspäällikkö sekä Mäkelänrinteen urheilulukion lajivalmentaja.

Viime vuodet Pakarinen on toiminut viisiottelija Eevi Bengsin henkilökohtaisena valmentajana, ja luotsasi hänet nykyaikaisen viisiottelun osalaji laser-runin maailmanmestariksi vuonna 2017. Bengs lopetti kilpauransa keväällä olympiakarsinnan kariuduttua, joten Pakarinen tarttui uuteen haasteeseen.

– Tähän asti olemme urheilleet lähinnä puhtaalla innolla, mutta nyt oli oikea aika hankkia valmentaja, HML5:n puheenjohtaja Antti Simola toteaa.

Lähestulkoon kaikkea urheilua harrastanut Pakarinen kiteyttää valmennusfilosofiansa HML5:n tiedotteessa neljään näkökulmaan: vuorovaikutus, kohtaamiset, sopeutuminen ja luovuus.

– Harrastuksena laji sopii kaikille, jotka haluavat joka päivä kokea jotain uutta. Kun harjoitellaan tavoitteellisesti ja määrätietoisesti, on täysin mahdollista saavuttaa maailman kärki, Pakarinen tiivistää.

Joko avoimet PM-kisat tai kansainväliset SM-kisat

HML5:n isännöimiksi suunnitellut avoimet Suomen ja Pohjoismaiden mestaruuskisat peruttiin sellaisenaan elokuun lopulta, mutta toivo kisojen järjestämisestä elää vielä. Näillä näkymin Hämeenlinnassa kilpaillaan ainakin SM-mitaleista lauantaina 3. lokakuuta.

Pääpaikkana ei tosin ole Ahveniston olympiapuisto, vaan kisat pidetään mahdollisesti kokonaan sisätiloissa. Uinti ja miekkailu käydään uimahallilla, ratsastus Aulangon ratsastuskoululla ja ampumajuoksu Säästöpankki-areenassa.

– Maauimala ei tietenkään ole auki enää lokakuussa. Järjestäjän näkökulmasta sisäkisat ovat muutenkin helpommat. Ratsastus ja laser-run voidaan kelin mukaan pitää ulkonakin, mutta ammunta on ainakin sisällä, Simola selvittää.

– Jos ruotsalaiset eivät pääse, PM-mitalit jäävät jakamatta. Haalimme joka tapauksessa ulkomailta kilpailijoita, niin että urheilijoita on noin 40 ja kisat ovat näyttävät.

HML5:llä on aktiivisia harrastajia noin 20. Heistä kahdeksan tai yhdeksän on Simolan mukaan tarkoitus osallistua avoimeen SM-kilpailuun syksyllä.