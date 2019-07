Suomen pareille hyviä sijoituksia embun EM-kisoissa

Suomen ottelijat ylsivät hyviin otteisiin lauantaina Tukholmassa järjestetyissä shorinji kempon kisamuodon, embun, Euroopan mestaruuskilpailuissa. Hämeenlinnalaiset Teemu Kilpeläinen (4. danin vyö) ja Antero Nieminen (3. dan) sijoittuivat korkeimmassa miesten 3. danin ja yli -sarjassa 14. sijalle. Pari ylsi tavoitteeseensa, sillä kiikarissa oli parantaa vuoden 2015 Portugalin Euroopan mestaruuskilpailuiden 16. sijaa. Sarjan voitto meni Ruotsiin.

Nieminen oli tyytyväinen Hämeenlinnan kaksikon saavutukseen, mutta menestysnälkääkin jäi.

– Ruokahaluhan kasvaa syödessä, eli seuraavaksi tähtäämme kahden vuoden päästä järjestettäviin MM-kilpailuihin Japaniin Tokioon, Nieminen suunnittelee.

Toinen hämeenlinnalaispari 3. dan ja yli -sarjassa oli Petteri Pulkkinen (3. dan) ja Harri Lahtinen (2. dan). Tämä kaksikko ylsi 21. sijalle. Kansainvälisillä kentillä arvokilpailudebyyttinsä tehneelle parille tämä oli hyvä saavutus.

Hämeenlinnan Shorinji Kempo -seuran Kilpeläinen on myös Suomen embu-maajoukkueen päävalmentaja. Myös hän oli tyytyväinen suojattiensa saavutuksiin.

– Kuusi suomalaisparia paransivat aiempia sijoituksiaan EM-kilpailuissa. Tavoitteena oli, että Suomesta kilpailuihin osallistuu pareja laajalla rintamalla. Tämä tarkoitti osallistujia sekä miesten että naisten ylimpiin (3. dan ja yli), sekaparien (mies ja nainen) ja kyu-kenshi eli alempien vöiden sarjoihin. Kilpaembu-ryhmään kuului 12 henkilöä eli kuusi paria Hämeenlinnan, Helsingin, Helsingin Yliopiston, Vantaan, Lahden ja Jyväskylän seuroista, luettelee Kilpeläinen.

Suomen naiset saavuttivat Kilpeläisen valmennuksessa neljännen sijan naisten ylimmässä sarjassa (women dan holders). Tämä sijoitus oli parannusta San Franciscossa vuonna 2017 pidetyissä lajin MM-kilpailuissa saavutettuun kuudenteen sijaan.

Sekaparina EM-kilpailuihin osallistuivat Pauliina Paloviita (1. dan) ja Keijo Hietanen (2. dan). He sijoittuivat sarjassaan (men 1st and 2nd dan) 9. sijalle. Sijoitusta voi pitää erinomaisena, koska molemmat tekivät kilpailuissa oman arvokisadebyyttinsä.

Toisena suomalaisena sekaparina kilpailuihin (sarjassa men 1st and 2nd dan) osallistuvat Airi Sasaki (1. dan) ja Jukka Pöyhölä (1. dan). Heidän arvokisadebyyttinsä päättyi sijalle 17. Suomen kuudes pari Jaska Vattulainen (1. kyu) ja Joni Valkama (1. kyu) osallistuivat men and women kyu kenshi -sarjaan. He ylsivät kahdeksanneksi.

Shorinji kempon embun Euroopan mestaruuskilpailuihin osallistui yhteensä 450 lajin harrastajaa 21 eri maasta. Lajissa kilpailijapari esittää ennalta laatimansa esityksen 7×7 metrin kokoisella kentällä viidelle tuomarille, jotka pisteyttävät suorituksen. Tavoitteena on tuoda vajaan kahden minuutin mittaisessa ohjelmassa kattavasti esiin shorinji kempon tekniikoita realistisella ja toimivalla tavalla.

Shorinji kempo on japanilainen budolaji ja itsepuolustusmenetelmä, jossa on yli 600 tekniikkaa. Tekniikat kattavat kaikki puolustautumistavat missä tahansa tilanteessa. Valikoima sisältää sekä pehmeitä juhotekniikoita (torjuntoja, irrotuksia, vääntöjä, sidontoja ja heittoja) että kovia goho-tekniikoita (iskuja ja potkuja).

Lajissa käytetään hyväksi myös itämaista tietoa ihmiskehon akupunktio- eli kipupisteistä. Akupunktiopisteet soveltuvat lamauttamisen ja vastustajan hallinnan lisäksi myös elvyttämiseen ja terveyden ylläpitämiseen.

Seiho on shorinji kempossa käytettävä akupunktiohieronta, jolla lievitetään lihasjännitystä ja rasitusta. Shorinji kempoon kuuluu tekniikoiden hallinnan ohella filosofian opiskelua, joten lajin tavoitteena on yksilön kehittäminen kokonaisvaltaisesti. Nykyään shorinji kempo on yksi yhdeksästä virallisesta modernista budolajista Japanissa. Lajia harrastetaan tällä hetkellä 34 eri maassa. Suomessa on 11 seuraa, joissa lajia voi harrastaa.

Hämeenlinnan Shorinji Kempo -seura aloittaa seuraavan alkeiskurssin elokuun 12. päivänä. Harjoittelijoiden ikäraja on 15 vuotta.