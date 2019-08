Suomen toivo kotirallissa lepää WRC2-kuskeissa – Skoda-kaksikko luottaa parempaan autosukupolveen

Kun Viron Rally Estonia pari viikkoa sitten ajettiin, ilmoitti entinen WRC-ajaja ja rallin puuhamies Urmo Aava , että etelänaapurimme haluaa MM-rallin kesällä 2020. Vahvasti valtion panostuksella rakennetulla tapahtumalla on luonnollista vetovoimaa, sillä Viron ykkösnyrkki Ott Tänak on varmuudella tänään alkavan Suomen MM-rallin suurin voittajasuosikki.

Nykyisin vikuroivaa Citroënia käskevä Esapekka Lappi on Neste Rallin viimeisin suomalaisvoittaja kahden vuoden takaa. Lapin tavoitteet ovat maltilliset “kolmen parhaan joukkoon”. Samaa teemaa pohdiskeli rallin alla Fordin Teemu Suninen .

Sinivalkoisten vahvin suosikki on rallin kolminkertainen voittaja Jari-Matti Latvala , mutta mollivoittoinen alkukausi ei ole tehnyt itseluottamukselle hyvää. Vauhti riittänee, mutta ajaja itsekin myöntää, ettei tarvittavaa suoritusvarmuutta ole löytynyt.

Suomalaisten on ehkä tänä vuonna syytä suunata katseet WRC2-luokkaan ja sen Skoda Motorsport -kaksikkoon. Tehdastiimi on näet nimittäin edustajikseen viime vuoden WRC2-voittajan Eerik Pietarisen ja rallin superlupauksen Kalle Rovanperän . Molemmista on lupa odottaa jopa lyhyellä aikavälillä lisäapuja WRC-sarjaan.

Rallin aattona sekä Pietarinen että Rovanperä vaikuttivat leppoisilta. Rallin ennakkotutustuminen oli Harjun kaupunkierikoiskoetta lukuunottamatta valmistunut.

– Reitti on melkein sama kuin viime vuonna. Vähän hiottiin vanhaa nuottia. Pätkät näyttivät ihan hyvältä, joskin siellä on muutama osuus, jossa on syytä varoa rengasrikkoja, Pietarinen pohti.

Pietarinen pääsee Rovanperän tapaan ajamaan uudella Skoda Fabian Evo2 -mallilla.

– Uusi auto on selvästi parempi kuin edellinen sukupolvi. Eroa on erityisesti jousituksessa. Myös moottori on vähän pirteämpi ja vaihteiston välityksiä on muutettu. Ajoin autolla maanantaina noin 100 kilometriä testiä ja sain siihen ihan hyvän luoton. Aamulla (torstaina) haetaan vielä rallin testipätkällä muutamia säätöjuttuja, Pietarinen mietti.

Rovanperä johti viime vuonna Jyväskylää, kunnes etuiskunvaimentimen yläpää petti.

– Se oli jonkinlainen väsymismurtuma. Mihinkään me ei silloin osuttu, Rovanperä kertasi.