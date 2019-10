Suomen tytöille lohkovoitto – Katariina Kosola ja Tuuli Enkkilä runkopelaajia alle 19-vuotiaiden EM-karsintajoukkueessa

Hämeenlinnalaispelaajat Katariina Kosola (HFA Märsky) ja Tuuli Enkkilä (Ilves) olivat mukana Suomen alle 19-vuotiaiden tyttöjen jalkapallomaajoukkueessa, joka hoiti suvereenisti lohkovoiton EM-alkukarsintaturnauksessa Vaasassa.

Ensin Liettua kaatui maalein 9–0 ja sitten Färsaaret 11–0 ja näin tiistain päätöspeli Tshekkiä vastaan ratkaisi lohkovoiton, sillä Tshekki oli voittanut myös molemmat aiemmat pelinsä maalein 5–0.

Enkkilä johdatti kapteenina Suomen ratkaisevaan otteluun ja käännekohta tuli jo avausjaksolla, kun Tshekki joutui suoran punaisen kortin myötä vajaalle 25. peliminuutilla.

Pian Jenni Kantanen ja Nana Yang vievät maaleillaan Suomen taukojohtoon 2–0. Molempiin osumiin viimeisen syötön antoi Aino Vuorinen .

– Pelisuunnitelmamme onnistuivat turnauksessa ja pystyimme pitämään omaa tasoamme yllä. Tshekki oli kovin vastustaja, mutta olimme käyneet heidän peliään läpi ja kehittäneet suunnitelmia, Enkkilä kertoi.

Toisella jaksolla Yang sekä Nora Lehto ja Annika Huhta varmistivat maaleillaan Suomen 5–0-voiton. Näin turnausvoitto tuli yhteismaalein 25–0.

Maali pysyi puhtaana

Kosola oli kaikissa kolmessa ottelussa avauskokoonpanossa.

– Oma pelini sujui ihan hyvin, mutta viimeistelyssä on vielä parannettavaa, Kosola tuumasi.

Alkukarsintalohkoja on kaksitoista ja jokaisesta kaksi parasta sekä neljä parasta lohkokolmosta etenee jatkokarsintaan. EM-lopputurnaus pelataan kesällä 2020 Georgiassa.

– Nostaisin ensiksi ylös sen, että päästimme nolla maalia. Teimme paljon maaleja, mutta tänäänkin hukkasimme paljon maalipaikkoja. Niissä pitää onnistua Elite Roundilla, kun vastassa on kovempia maita, korosti päävalmentaja Marianne Miettinen .

– Tämä on joukkue isolla J:llä. Kaikki pelaajamme pelasivat turnauksessa ja teimme paljon vaihtoja. On todella tärkeää, että taso on näin laaja.