Suomi kohtaa Serbian EM-koripalloilun myöhäispelissä – "Pitää saada samanlainen ilme kuin Puola-matsiin"

Suomi on aloittanut turnauksen häviämällä Israelille ja voittamalla Puolan. Serbia on voittanut Hollannin ja Tshekin.

Suomi kohtaa Serbian koripalloilun EM-kisojen kolmannessa alkulohkopelissään tänä iltana. Ottelu alkaa Prahassa kello 22.

Serbian ykköstähti on kaksi kertaa NBA-koripalloliigan arvokkaimmaksi pelaajaksi valittu keskushyökkääjä Nikola Jokic.

– Nikola Jokicin avulla erinomaisesta Serbiasta tulee vielä parempi joukkue. NBA:n MVP-pelaaja toisi tietysti joukkueelle kuin joukkueelle hirveän määrän taitoa ja korintekovoimaa. Jokic tekee Serbiasta joukkueen, joka voi voittaa Euroopan mestaruuden, Suomen apuvalmentaja Teemu Rannikko sanoo.

Rannikon vastuulla oli tutkia etukäteen Serbian pelitapaa.

– Etenkin pallon liikuttamisen ja syöttämisen suhteen Serbia pelaa oppikirjamaista koripalloa, varsinkin heidän syöttöpelinsä on lähes täydellistä. Syötöt tulevat oikeille pelaajille oikeaan aikaan ja oikeaan paikkaan ja he onnistuvat tekemään pienistä eduista isoja. Harvoin näkee, että Serbia ottaa yhtään huonoa heittoa. Puolustuspäässä heidän takakenttänsä on todella aggressiivinen, kun taas isot pelaajat harvemmin nousevat kolmoskaaren yläpuolelle, Rannikko havainnoi.

– Meidän pitää saada samanlainen ilme kuin Puola-matsiin. Meidän pitää tehdä aloite, olla energisiä ja juosta stoppien jälkeen kenttää mahdollisimman paljon. Nikola Jokicia ja Vasilije Miciciä emme pysty kokonaan pysäyttämään, mutta heidän pelaamisestaan on tehtävä mahdollisimman vaikeaa, Rannikko arvioi.