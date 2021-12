Suomi pelaa Tshekkiä vastaan paikasta salibandyn MM-loppuottelussa – "Tshekki on äärimmäisen vaarallinen"

Suomi ja Tshekki pelaavat tänä iltana kello 18.45 alkaen Helsingin areenassa paikasta salibandyn MM-kisojen loppuottelussa. Suomi ja Tshekki pelasivat viimeksi vastakkain lokakuussa, jolloin Tshekki voitti voittolaukauskilpailun jälkeen 5–4.

– Tshekki on äärimmäisen vaarallinen. Se on uusiutunut viime vuosina paljon, eivätkä pelaajat ole siksi itselleni niin tuttuja. He ovat voittaneet kaksi nuorten maailmanmestaruutta ja ovat tottuneet voittamaan, Suomen veteraanipuolustaja Juha Kivilehto kertoi.

Suomi on voittanut MM-turnauksen neljä ensimmäistä otteluaan.

– Me olemme pelanneet riittävän hyvin. On tehty tarvittava voittoon. Tyyli ei ratkaise, riittää kun teet maalin enemmän kuin vastustaja, Kivilehto arvioi Suomen suorituksia.

Nelinkertainen maailmanmestari alleviivasi silti, että Suomen on parannettava viikonlopun peleissä.

– Ihan stabiilia on ollut, mutta toki pitää parantaa viikonloppuun. Se mitä nyt on esitetty, ei riitä siihen, mitä me haluamme tältä viikonlopulta. Meidän pitää olla huolellisempia pallon kanssa. Hirveästi on menetetty palloja helposti ja tyhmästi, ja vastustajat ovat päässeet vastahyökkäyksiin. Suurin osa maaleista tehdään vastahyökkäyksillä, joten se on isoin asia, joka pitää panna kuntoon. Se ei tarkoita rohkeudesta luopumista, ilman sitä ei saa mitään aikaan, mutta meidän pitää pelata järkevästi, Kivilehto ennakoi.

Tshekkiä valmentaa Suomen MM-kultaan vuonna 2016 johtanut Petri Kettunen. Hänen apuvalmentajistaankin kaksi on suomalaisia, Akseli Ahtiainen ja Karo Kuussaari.

– Se on nuori ja innokas ryhmä. Kettunen on saanut heidät pelaamaan omaa pelitapaansa, Suomen kapteeni Nico Salo sanoi.