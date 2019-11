Suomi taisteli EFT-turnauksen voiton – Steelersin Jonaesonilta onnistunut debyytti maajoukkueessa

Hämeenlinnasta perjantaina alkanut salibandyn neljän huippumaan EFT-turnaus pelattiin päätökseen Vantaalla.

Suomen miehet ottivat turnausvoiton kukistettuaan Ruotsin monivaiheisen pelin jälkeen maalein 6–5 (2–0, 0–4, 4–1).

Suomen valmennus oli hajottanut lauantain tehoketjun eli Joonas Pylsyn ja Ville Lastikan rinnalle oli nostettu Oskari Heikkilä ja Steelers Hämeenlinnan Nico Jonaeson oli siirretty nelosketjuun.

Avauserässä Ruotsi ei ollut parhaimmillaan ja Suomi pääsi parin maalin johtoon Nico Salon ja Jonne Junkkarisen osumilla.

Toiseen erään tilanne kääntyi. Ruotsi otti pallon ja pelin haltuun, nousi nopeasti tasoihin ja käänsi erän lopussa johdon itselleen. Päätöserään mentiin lukemissa 2–4.

Kolmanteen erään Suomen valmennus muutti ketjuja ja Jonaeson tuli penkiltä Pylsyn ja Lastikan rinnalle. Ketju onnistui lauantain tapaan pyörittämään hyvin peliä.

Stenfors ratkaisi

Päätöserä aloitettiin tasavajaalla ja heti aloituksesta Sami Johansson karkasi maalin tekoon. Hetkeä myöhemmin Joona Rantala laukoi tasoituksen ja Suomen tehomies Salo (2+1) vei Suomen jälleen johtoon ajassa 46.45.

Kim Nilsson (2+0) toi rangaistuslaukauksella Ruotsin vielä tasoihin 5–5, mutta reilu pari minuuttia ennen päätössummeria Lauri Stenfors (1+1) iski voittomaalin 2241 katsojan riemuksi.

– Pitää olla ylpeä jengistä. Ensimmäiseen erään tultiin hyvin pelille, toisessa oltiin itse vähän housut kintuissa ja kolmanteen tehtiin taas huikea tasonnosto ja saatiin peli takaisin raiteille. Tuloshan oli täysi kymppi, saatiin pari uutta äijää hyvin pelille ja kaikkiaan paljon hyviä juttuja, kapteeni Salo summasi.

Jonaeson pääsi vauhtiin päätöserässä

Jonaesonin debyyttiviikonloppu maajoukkueessa sujui hyvin.

Perjantaina hän johti ykkösketjua, joka ainoana ketjuna piti oman maalin puhtaana ja lauantaina hän oli Suomen tehoketjun laidalla. Jonaeson avasi pistetilinsä maalisyötöllä ja jälleen oma pää pysyi puhtaana. Myös sunnuntain päätöserän otteet olivat hyviä.

– Hyvin meno maajoukkueessa on maistunut, hyviä tyyppejä on jengi täynnä ja hyvin minut on otettu joukkueeseen sisään. Omaan pelaamiseen ei juuri vaikuta, pelaanko keskellä vai laidassa, sillä vuosien varrella on tullut pelattua paljon vasenta laitaa, Jonaeson kertoi.

– Oli tietysti hienoa päästä pelaamaan ja vauhti on tuntunut siltä, että kyllä minä täällä pärjään, vaikka osa epäili, riittääkö minun taso. Avauspiste oli myös hieno juttu ja Villen kanssa on kiva pelata, mutta kaikki täällä ovat päteviä kavereita, joten sikäli ihan sama kenen kanssa pelaa.

Alle 19-vuotiaiden finaalissa Ruotsi oli parempi maalein 9–4.